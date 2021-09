NFL: les Rams, l’équipe à battre

En dominant les Buccaneers de Tampa Bay dans une victoire de 34 à 24, les Rams de Los Angeles ont lancé un message clair. Ils sont actuellement au sommet de la montagne dans la NFL.

Après tout, les Buccaneers s’amenaient dans cette rencontre gorgés de confiance, forts d’une séquence de neuf victoires de suite lors desquelles ils avaient inscrit au moins 30 points chaque fois. Tom Brady trônait aussi au sommet du circuit avec neuf passes de touché.

Ce que les Rams ont démontré, c’est qu’ils misent sur une équipe complète. L’offensive s’offre des pique-niques depuis le début de la saison. La défensive qui n’avait pas été à son mieux dimanche dernier dans une victoire face aux Colts, a limité Brady à une passe de touché.

Encore mieux, cette défensive a limité les Buccaneers à 35 verges au sol pour une anémique moyenne de 2,7 verges par portée. Quand Tom Brady est le meneur de l’équipe avec 14 verges au sol, ça va mal!

Les Rams possèdent aussi un atout important, et c’est qu’ils dominent leurs adversaires sur les deux fronts dans les tranchées. La ligne défensive dérange les quarts-arrière adverses tandis que la ligne offensive offre une excellente protection à Matthew Stafford. C’est souvent là que se gagnent les duels les plus corsés.

C’était une chose de battre les Buccaneers, mais les Rams ont dominé de bout en bout.

C’est franchement saisissant.

Stafford dominant

Ce début de saison à tout casser des Rams, c’est aussi le bonheur retrouvé de Matthew Stafford. Le quart-arrière, malgré son talent évident, a souvent été plongé dans l’oubli depuis des années, dans la morosité des Lions de Detroit.

Trop souvent laissé à lui-même, il a parfois été identifié à tort comme l’un des problèmes de cette franchise, qui végète dans sa putridité.

Face aux Buccaneers, il a ajouté quatre passes de touché à sa fiche pour porter son total à neuf cette saison. Dans l’histoire des Rams, seul Kurt Warner en comptait autant après trois matchs, lors de sa mémorable saison de 1999.

Trois des passes de touché de Stafford ont franchi 55 verges et plus cette saison. Le pilote Sean McVay dispose enfin d’un quart-arrière doté d’un canon pour réaliser ses fantasmes offensifs les plus fatals.

Pour la première fois de sa carrière, Stafford a véritablement le choix des cadeaux. Pas étonnant qu’il ait amassé 343 verges de gains quand il peut lancer à Cooper Kupp, Robert Woods, Tyler Higbee et Van Jefferson.

Et voilà que le vétéran DeSean Jackson s’en mêle, lui qui a inscrit un long touché de 75 verges et qui a terminé la rencontre avec 120 verges. Quant à Kupp (neuf réceptions, 96 verges, deux touchés), on le savait déjà parmi la crème de la NFL, mais Stafford et lui semblent en véritable symbiose depuis le début de la saison.

Une approche qui paie

Les Rams ne sont pas à l’abri d’un malheur pour autant. Il s’agit d’une équipe qui a fait le choix d’investir massivement sur une petite poignée de joueurs. Il y a donc des joueurs étoiles à bord, mais pas énormément de profondeur.

Il n’en demeure pas moins que jusqu’à maintenant, l’approche agressive des Rams, qui n’hésitent jamais à sacrifier des choix au repêchage pour des joueurs établis, rapporte gros. Ils n’ont rien choisi en première ronde du repêchage depuis 2016 et ne s’en portent pas mal.

Le Super Bowl ne se gagne jamais en septembre, mais après trois semaines d’activités, pas une équipe n’impressionne autant que les Rams.

Gagnants

Myles Garrett

L’ailier défensif des Browns de Cleveland s’est amusé comme un petit fou face à la risible ligne offensive des Bears de Chicago avec 4,5 sacs du quart. Il s’agit d’un record de franchise pour Garrett. Une performance épique!

Les Chargers

Les Chargers de Los Angeles se sont compliqué la vie avec quelques punitions stupides encore une fois, mais leur victoire contre les Chiefs est énorme pour la confiance de l’équipe. Justin Herbert a brillé avec quatre passes de touché.

Josh Allen

Le quart-arrière des Bills de Buffalo a mis fin à son début de saison timide et retrouvé ses moyens avec une performance de 358 verges, quatre passes de touché et un autre touché au sol. Il n’aura pas laissé le doute s’installer longtemps.

Les Saints de La Nouvelle-Orléans

Les Saints se sortent de leur premier mois de la saison passé entièrement sur la route avec une fiche de deux victoires et une défaite. Ils ont dominé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Packers de Green Bay dans ce contexte difficile. Chapeau!

Les Vikings

Les Vikings du Minnesota ne pouvaient se permettre d’entamer leur saison par trois revers. Ils ont bien réagi face aux Seahawks de Seattle. Kirk Cousins a effectué 78,9 % de ses passes, dont trois pour des touchés.

Perdants

Les Chiefs

L’attaque des Chiefs de Kansas City doit trouver le moyen de commencer un match à l’heure. Avec trois revirements à leurs trois premières possessions offensives, ils ont permis aux Chargers de se forger une avance de 13 à 0. Difficile à croire, mais ils sont actuellement derniers de leur section.

Justin Fields

Pauvre Justin Fields! À son premier départ, il n’a effectué que six de ses 20 passes pour 68 verges. Victime de neuf sacs pour des pertes de 67 verges, la journée se termine donc avec une verge nette de gains par la passe. Il n’invitera probablement jamais son bloqueur Jason Peters à un party...

Ben Roethlisberger

Le vétéran quart-arrière des Steelers de Pittsburgh a lancé deux interceptions et le long jeu est devenu absent de son arsenal. Son anémique moyenne de 5,5 verges par passe tentée en dit long.

Les Colts

Les Colts d'Indianapolis se retrouvent dans un profond fossé avec une fiche de 0-3. Carson Wentz a finalement joué malgré ses blessures aux deux chevilles, mais il n’a effectué que 51,4 % de ses passes pour 194 verges, contre la défensive généreuse des Titans. Inquiétant...

Washington

La défensive de Washington, après une saison 2020 fort prometteuse, s’annonçait comme une défensive élite. C’est tout le contraire depuis le début de la saison.

Les cinq jeux de la semaine

1. Botté record

Justin Tucker était déjà considéré comme l’un des meilleurs botteurs de l’histoire et il n’a pas fait mentir sa réputation. Sur le dernier jeu du match face aux Lions de Detroit, il a réalisé un sublime botté de 66 verges, qui a valu la victoire aux Ravens de Baltimore et le record du plus long placement dans l’histoire de la NFL. Le ballon a d’abord heurté la barre transversale avant de rebondir du bon côté. Auparavant, le plus long placement de Tucker était de 61 verges.

2. Tentative coûteuse

Les Cardinals de l'Arizona l’ont emporté face aux Jaguars, mais une décision à la fin de la première demie aurait pu leur faire très mal. L’entraîneur-chef Kliff Kingsbury a décidé d’envoyer son botteur sur le terrain pour une tentative de placement de 68 verges. Le botté a été trop court et Jamal Agnew l’a capté et retourné sur 109 verges dans la zone des buts adverses. Il s’agit du plus long touché dans l’histoire, à égalité avec des retours de Cordarelle Patterson et Antonio Cromartie.

3. Encore Chase

Décidément, le quart-arrière Joe Burrow et le receveur de première année Ja’Marr Chase se connectent comme à leurs beaux jours à LSU. Chase a inscrit un touché sur une passe de 34 verges qui a donné l’avance aux Bengals de Cincinnati, au deuxième quart, face aux Steelers. Une avance qu’ils n’ont jamais perdue par la suite. Chase, qui a par la suite ajouté un deuxième touché, est devenu le 10e joueur dans l’histoire avec au moins un touché dans chacun de ses trois premiers matchs en carrière.

4. Bravo, «coach» Staley !

Pour vaincre les Chiefs, impossible de jouer ou de diriger avec la peur au ventre. L’entraîneur-chef des Chargers Brandon Staley a bien réagi lorsqu’avec 48 secondes à écouler, en situation de quatrième essai et neuf verges à franchir au 35 des Chiefs, il n’a pas succombé à la tentation d’un placement. Ses hommes ont converti pour ensuite inscrire le touché victorieux 16 secondes plus tard. Trop peu d’entraîneurs auraient agi de la sorte.

5. Rare touché de sûreté

Des petits détails ont fait la différence dans la victoire en prolongation des Raiders de Las Vegas face aux Dolphins de Miami. Un jeu clé aura été le touché de sûreté qui a donné deux précieux points aux Raiders. Acculés dans leur zone, les Dolphins ont tenté une courte passe à Jaylen Waddle, qui a été immédiatement plaqué par Casey Hayward. Selon Pro Football Reference, il s’agirait du premier touché de sûreté dans l’histoire dans un jeu impliquant une passe complète, sans pénalité ni échappée.