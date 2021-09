MLB à Montréal: «On a un plan» - Denis Coderre

Candidat dans la course à la mairie de Montréal en vue des élections du 7 novembre, Denis Coderre a préféré jouer de prudence en commentant les récentes nouvelles entourant le dossier d’une possible garde partagée d’une équipe du baseball majeur avec Tampa.

«Je n’ai pas de trouble avec l’ambition et le succès, mais il faut que les choses se fassent correctement, a indiqué M. Coderre, lorsqu’interrogé sur le sujet, lundi. Pour l’instant, on a un plan, mais je ne commenterai pas en disant que ça s’en vient...»

N’ayant jamais caché qu’il est un grand fervent du retour du baseball, le candidat pour le parti Ensemble Montréal souhaite laisser les présentes négociations se dérouler, estimant qu’il y a d’autres priorités au cours de cette campagne.

«Les gens ne veulent pas entendre parler de baseball, ils ne veulent pas entendre parler si on fait un stade ou pas, ils ne veulent pas de spéculations, ils veulent savoir s’ils peuvent travailler demain matin et si on peut s’en sortir présentement», a tranché le candidat.

Négociations en cours

M. Coderre a néanmoins laissé savoir qu’il adhérait aux stratégies de développement devant impliquer le secteur privé.

«On n’aura pas le syndrome des Nordiques de Québec. On peut parler de baseball tous les jours... Mais la réalité présentement, c’est qu’il y a des négociations avec [Stephen] Bronfman et son groupe avec le gouvernement du Québec, a-t-il formulé. Il n’y a rien qui va sortir avant l’élection municipale et je vois ça d’un bon œil... Il n’y aura pas, de toute façon, un montant d’argent pour le stade lui-même. On va laisser ces personnes-là négocier.»

Selon ce qui a été rapporté au cours de la dernière semaine, une annonce pourrait avoir lieu après les élections municipales du 7 novembre quant au mariage de Montréal et Tampa. Le financement du stade, qui serait construit au Bassin Peel, demeure par ailleurs en discussions avec Québec.

Un plan bientôt visible

De son côté, l’organisation des Rays n’a rien fait pour nier les rumeurs. Au contraire. Samedi, dans une entrevue au podcast This Week in Rays Baseball, le président de l’équipe Matt Silverman a même déclaré qu’une affiche faisant la promotion du projet de garde partagée serait posée dans le stade des Rays lors des éliminatoires.

« Nous voulons rendre notre plan visible et montrer que nous sommes fébriles», avait indiqué M. Silverman.