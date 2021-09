Le chandail d'Henrik Lundqvist sera retiré

Le gardien Henrik Lundqvist passera chez les immortels au Madison Square Garden. Les Rangers de New York ont en effet indiqué lundi que son numéro 30 sera retiré le 28 janvier prochain.

Cet honneur est annoncé seulement quelques semaines après que le Suédois de 39 ans eut annoncé sa retraite en raison d’un problème de santé au niveau du coeur. Il avait subi une opération d’urgence pour réparer une valve cardiaque, l’hiver dernier.

Il deviendra ainsi le 11e joueur à avoir son chandail accroché dans les hauteurs du MSG.

«Pendant 15 saisons, Henrik Lundqvist a incarné tout ce que l'organisation des Rangers représente: l'excellence, l'engagement, la fierté et le leadership, a fait valoir le président exécutif de MSG Sports, James L. Dolan, dans un communiqué. Il est tout à fait normal que son numéro 30 rejoigne désormais les légendes qui l'ont précédé.»

Lundqvist montre une fiche de 459-310-96, une moyenne de buts alloués de 2,43 et un taux d’efficacité de ,918 en carrière. Il est le gardien avec le plus de victoires dans l’histoire des «Blueshirts» et le sixième dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a remporté le trophée Vézina, remis au meilleur gardien du circuit, en 2012.

«Ce fut un honneur de jouer avec Henrik pendant quatre saisons et de voir sa carrière évoluer au fur et à mesure que j'évoluais dans l'organisation, a pour sa part commenté le directeur général Chris Drury. Avoir son numéro 30 gravé à jamais dans l'histoire est tellement mérité pour un homme qui a tant fait pour la ville de New York, que ce soit sur la patinoire ou à l’extérieur. Ce sera un moment spécial pour toute l'organisation.»

Une fin abrupte

Lundqvist avait accepté, à l’aube de la campagne 2021, un pacte d’une saison avec les Capitals de Washington. Il n’a toutefois jamais été en mesure de porter le chandail de la capitale américaine en raison de son opération.

Ayant initialement indiqué qu’il souhaitait revenir au jeu, un examen passé en avril dernier a révélé de l’inflammation au cœur.

«J’espérais être à 100 % présentement, a-t-il dit au quotidien "New York Post" après avoir annoncé qu’il accrochait ses patins, le 20 août. Toutefois, on m’a dit que l’inflammation prend beaucoup de temps à partir.»