Cole Caufield sur la touche

L'entraîneur-chef des Canadiens, Dominique Ducharme, a confirmé que Cole Caufield souffrait est légèrement blessé au haut du corps.

Son absence se veut préventive. Il devrait être à l’écart une semaine.

«Il s’est fait mal dans l’échauffement. Il était à 100 % avant l’échauffement. Pour le moment, ce n’est rien de majeur; on veut juste s’assurer justement de ne pas le ramener trop rapidement. On va prendre notre temps pour être certain qu’il sera correct.»

Brendan Gallagher s’est quant à lui entraîné en matinée, mais ne sera pas de la rencontre du jour. Après s’être absenté pour des raisons familiales, il devrait être en uniforme cette fin de semaine.