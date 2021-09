Victoire importante des Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont gardé les Yankees de New York et les Red Sox de Boston dans leur ligne de mire, samedi au Minnesota, en défaisant les Twins 6 à 1.

Fidèle à lui-même, le lanceur Robbie Ray (13-6) a connu une solide sortie sur la butte. En six manches de travail, il a permis le seul point adverse, sur un ballon sacrifice de Mitch Garver en première manche. Il a aussi accordé trois coups sûrs et quatre buts sur balles, en plus d’avoir fait mordre la poussière à six joueurs.

Malgré ce point encaissé en fin de première manche, l’attaque des visiteurs ne s’est pas laissé abattre. Dès le second tour au bâton des siens, Teoscar Hernandez a créé l’égalité avec un circuit en solo. Randal Grichuk a ensuite donné les devants aux siens avec un double.

La longue balle a ensuite permis aux hommes de Charlie Montoyo de se distancer. En sixième manche, Marcus Semien a d’abord ajouté un point, grâce à sa 43e longue balle de la saison. Il a ainsi égalisé un record de Davey Johnson, établi en 1973, pour le plus grand nombre de longues balles claquées en une seule saison par un joueur de deuxième coussin.

Au tour au bâton suivant, George Springer a ajouté deux autres points pour les siens, avec son 18e circuit de la saison.

Danny Jansen a produit l’autre point des siens.

Les deux équipes termineront leur série dimanche.

À deux matchs des séries

En raison de la victoire des Yankees aux dépens des Red Sox, les deux équipes partagent la même fiche et les positions de meilleurs deuxièmes. Les Blue Jays se sont ainsi approchés à deux matchs de leurs rivaux de la section Est de l’Américaine.