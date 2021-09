Coupe Laver: Équipe Monde peut-elle remonter la pente?

L'Équipe Monde n'aura pas le droit à l'erreur si elle désire mettre la main pour la première fois sur le trophée de la Coupe Laver, dimanche. En effet, à l'aube de cette dernière journée de compétition, elle ne pourra pas se permettre une seule défaite.

Tous les matchs seront diffusés à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 12h.

Équipe Europe mène présentement 11-1 et chaque match remporté aujourd'hui vaut trois points.

La journée s'amorcera avec le match de double opposant le Russe Andrey Rublev et l'Allemand Alexander Zverev (Équipe Europe) à l'Américain Reilly Opelka et au Canadien Denis Shapovalov (Équipe Monde).

Puis Zverev croisera le fer avec le Québécois Félix Auger-Aliassime dans le premier match de simple de la journée.

Puis s'enchaîneront les matchs entre le Russe Daniil Medvedev, qui a donné une leçon à Shapovalov la veille, et l'Argentin Diego Schwartzman et celui entre le Grec Stefanos Tsitsipas et l'Américain John Isner.

Une seule victoire, dimanche, pour Équipe Europe sera suffisante pour lui assurer le titre.

Finale à Ostrava

De plus, la chaîne TVA Sports vous présentera dès 8h30 ce matin la finale du tournoi d'Ostrava, en République tchèque, qui opposera la Grecque Maria Sakkari à l'Estonienne Anett Kontaveit.