Un premier match préparatoire pour les Canadiens

Les Canadiens de Montréal disputeront, samedi soir à Toronto, le premier des six matchs préparatoires qui le conduiront vers l’ouverture de la saison, le 13 octobre, également dans la Ville Reine.

Face aux Maple Leafs, les partisans du Tricolore auront l’occasion de voir à l’œuvre le trio qui a grandement aidé leurs favoris à atteindre la finale de la coupe Stanley : Nick Suzuki, Tyler Toffoli et Cole Caufield.

Rappelons que les trois avaient terminé au sommet des pointeurs de l’équipe lors des séries éliminatoires avec une récolte respective de 16, 14 et 12 points.

Au sein du groupe de vétérans, on retrouvera également Artturi Lehkonen, Jeff Petry, Alexander Romanov et Brett Kulak, de même que les nouveaux venus Mathieu Perreault et Cédric Paquette.

Devant le filet, Cayden Primeau et Michael McNiven devraient se partager la tâche.

L’équipe rentrera à Montréal immédiatement après la rencontre puisque le traditionnel match intra-équipe Blancs contre Rouges se tiendra dimanche devant 7500 spectateurs au Centre Bell.