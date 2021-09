L’équipe «Europe» en plein contrôle

Le Grec Stefanos Tsitsipas et l’Allemand Alexander Zverev ont poursuivi le travail de démolition de l’équipe «Europe» à la Coupe Laver, samedi à Boston, en enlevant les honneurs des deux premiers duels de la journée.

Tsitsipas a d’abord défait l’Australien Nick Kyrgios en deux manches de 6-3 et 6-4.

La troisième raquette de l’ATP a seulement eu besoin de briser le service de son adversaire une fois lors de chaque manche, tout en préservant le sien, pour offrir le gain à son équipe.

Tsitsipas a été particulièrement efficace lors des échanges à la suite d’un premier service réussi, lui qui a eu le dessus 82 % du temps en pareilles circonstances. Le vainqueur a offert six balles de bris à la 95e raquette mondiale, mais il a été en mesure de sauver chacune d’entre elles.

Pour sa part, Zverev a eu plus de fil à retordre, mais il est finalement venu à bout de l’Américain John Isner 7-6 (5), 6-7 (6) et 10-5, après plus de deux heures de jeu.

Les deux puissants serveurs ont démontré l’étendue de leur puissance durant ce duel. Le quatrième joueur au monde a réussi 13 as, tandis que le 22e mondial en a amassé 22.

Le vainqueur a aussi gagné 79 % des échanges lorsqu’il mettait son premier service dans la surface réglementaire, tandis que le pourcentage d’Isner pointait à 80 %.

D’ailleurs, aucun des deux athlètes n’a été en mesure de briser le service de l’autre. Les deux ont toutefois eu trois chances de le faire, sans succès.

Lors du jeu décisif, qui remplace la troisième manche, Zverev a obtenu deux mini-bris, tandis qu’Isner n’a jamais été en mesure de répliquer, ce qui a permis de les différencier.

En vertu de ces victoires, l’équipe «Europe» a gagné cinq des six duels de la compétition, soit tous les matchs en simple, et détiennent une avance de 7 à 1. La première équipe qui amasse 13 points se verra déclarer gagnante de la Coupe Laver.

Isner et le Canadien Denis Shapovalov ont obtenu le seul point de l’équipe «Monde», dans un duel en double, vendredi. «Shapo» tentera de redorer le blason des siens, plus tard en soirée, quand il affrontera le Russe, et deuxième raquette mondiale, Daniil Medvedev. Kyrgios et Isner seront la paire de l’équipe «Monde» dans le seul duel en double du jour, le dernier de cette deuxième journée au TD Garden. Ils affronteront Tsitsipas et le Russe Andrey Rublev.