EN DIRECT | Les points de presse du CH

Les attaquants des Canadiens Mathieu Perreault et Cédric Paquette s'adressaient aux médias, tandis que l'entraîneur-chef Dominique Ducharme prend présentement la parole, en vue du premier match préparatoire face aux Maple Leafs à Toronto.

CÉDRIC PAQUETTE

Point de presse de Cédric Paquette avant le match préparatoire face aux Leafs -

«Je pense que je dois faire bonne impression et garder ça simple au début. On va chercher nos jambes au début. Après on va bien jouer.»

«Je viens ici jouer ma game. C'est ce que j'ai dit lorsque j'ai signé ici. On va voir ce qui va se passer, mais je vais donner mon 110% chaque jour pour avoir ma place.»

«Je suis excité. C'est sûr que j'aurais aimé que ce soit au Centre Bell, mais on ne peut pas tous les jouer là. J'ai hâte d'enfiler le chandail et de vivre cette expérience.»

«On a eu une bonne semaine ensemble (avec Alex Belzile et Mathieu Perreault). Je ne vais pas changer mon style et eux non plus. Les trois à date, ça marche bien.»

MATHIEU PERREAULT

Point de presse de Mathieu Perreault avant le match préparatoire face aux Leafs -

«Je me présente à cahque camp avec la même mentalité. Même si à Winnipeg les circonstances étaient différentes, j'étais toujours senti la pression de prouver ce que je peux faire. C'est la même chose ici.»

«Je ne vois pas que je me bats pour un poste. Je viens ici et je joue de la meilleure façon que je peux. Je veux faire la différence chaque match, que ce soit au centre à l'aile ou sur les unités spéciales.»

«De porter le chandail des Canadiens, ce soir, ce sera vraiment spécial.»

«Jusqu'à présent, ç'a vraiment bien été. On travaille bien ensemble. Nous sommes trois travaillants et nous nous soutenons bien. Ça devrait ressembler à ça. (Sur son trio avec Perreault et Alex Belzile). Si on sort de là avec une victoire, on sera bien heureux.»

«Je veux juste essayer de démontrer ce que je peux faire. À partir de là, ce ne sera pas ma décision (au sujet de sa position dans la formation).»