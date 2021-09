EN DIRECT : Canadiens - Maple Leafs

Les Canadiens de Montréal disputent ce soir, à Toronto, le premier des six matchs préparatoires qui les conduiront vers l’ouverture de la saison, le 13 octobre, également dans la Ville Reine.

Face aux Maple Leafs, les partisans du Tricolore ont l’occasion de voir à l’œuvre le trio qui a grandement aidé leurs favoris à atteindre la finale de la Coupe Stanley : Nick Suzuki, Tyler Toffoli et Cole Caufield.

Après deux périodes, les Maple Leafs mènent 3-0.

Au sein du groupe de vétérans, on retrouve également Artturi Lehkonen, Jeff Petry, Alexander Romanov et Brett Kulak, de même que les nouveaux venus Mathieu Perreault et Cédric Paquette.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00 - Les Maple Leafs ont complètement dominé cette période avec 15 lancers contre seulement deux pour le CH.

15:05 - Cole Caufield s'échappe, mais rate la cible.

ÉCHAPPÉE CAUFIELD -

11:38 - Cayden Primeau cède sa place à Michael McNiven devant le filet. Primeau a stoppé 17 des 20 lancers dirigés vers lui.

09:21 - Jean-Christophe Beaudin est puni pour coup de bâton à l'endroit d'Ilya Mikheyev.

07:25 - BUT! Michael Bunting donne une avance de trois buts aux Maple Leafs dans un match à sens unique jusqu'ici.

BUT BUNTING 3-0 -

03:32 - Brandon Baddock et Kurtis Gabriel sont chassés pour avoir jeté les gants.

COMBAT BADDOCK VS GABRIEL -

01:55 - BUT! John Tavares double l'avance des siens en redirigeant un lancer de William Nylander, qui obtient sa deuxième mention d'aide du match.

BUT TAVARES 2-0 -

01:45 - Cédric Paquette est puni pour avoir retenu T.J. Brodie.

00:00 - Début du deuxième tiers.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Les Maple Leafs ont dominé 9-5 au chapitre des lancers lors du premier vingt.

10:27 - BUT! Jake Muzzin donne les devants 1-0 aux Maple Leafs grâce à un tir des poignets précis à la suite d'une belle passe de William Nylander.

BUT MUZZIN 1-0 -

06:20 - Rich Clune est puni pour avoir frappé Mathieu Perreault contre la bande.

01:04 - Rasmus Sandin est puni pour obstruction à l'endroit de Gianni Fairbrother.

00:00 - Début de la rencontre.

Formation des Canadiens face aux Maple Leafs

Tyler Toffoli - Nick Suzuki - Cole Caufield

Artturi Lehkonen - Ryan Poehling - Laurent Dauphin

Mathieu Perreault - Cédric Paquette - Alex Belzile

Brandon Baddock - Jean-Christophe Beaudin - Lukas Vejdemo

Alexander Romanov - Jeff Petry

Brett Kulak - Gianni Fairbrother

Xavier Ouellet - Arber Xhekaj

Cayden Primeau

Michael McNiven