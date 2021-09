Doug Armstrong prolonge à St. Louis

Le directeur général des Blues de St. Louis, Doug Armstrong, s’est entendu avec ses patrons sur une prolongation de contrat.

C’est ce qu’a affirmé Elliotte Friedman du réseau Sportsnet, samedi, sans que les détails du pacte ne soient dévoilés. On a aussi signalé que cette annonce sera rendue officielle en conférence de presse plus tard dans la même journée.

Armstrong a remporté la coupe Stanley avec les Blues, la seule de l’histoire de la concession, en 2019. Plusieurs des joueurs-clés qui ont composé cette édition championne, dont Ryan O’Reilly, Vladimir Tarasenko, Jaden Schwartz et Alex Pietrangelo, on rejoint la formation via le repêchage pendant son règne.

L’homme de 56 ans a débuté sa carrière à la direction d’une équipe de la Ligue nationale de hockey en 1991, avec les Stars de Dallas. Il y a gagné une coupe Stanley à titre d’adjoint au DG, en 1999, avant d’être nommé principal pilote de la formation en 2002. Il est arrivé chez les Blues en 2008 en tant que directeur du personnel des joueurs. Deux ans plus tard, il était nommé DG.

Armstrong occupera d’ailleurs le même poste pour l’équipe qui représentera le Canada au tournoi olympique de hockey en 2022, à Pékin.