Mathieu Choinière continue de briller

Le Québécois Mathieu Choinière s'avère l'un des rouages importants du CF Montréal cette saison.

Le milieu de terrain a disputé 17 rencontres avec le club, dont 15 à titre de partant et est devenu le joueur provenant de l'Académie de l'équipe à avoir passé le plus de minutes sur le terrain avec le club de la MLS.

«Ça part de mes coéquipiers et de moi, a candidement avoué Choinière, vendredi matin, lors de l'émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA. J’ai mis beaucoup d’efforts pour en arriver là. Mais aussi, dans la façon dont on joue, mes coéquipiers me mettent dans les meilleures dispositions pour que je puisse briller sur le terrain. Et aussi le staff technique. Ça part de tout ça.»

Choinière reconnaît également l'importance de l'Académie au sein du club.

«Ça fait longtemps qu’on attend de voir ça, plus de joueurs de l’Académie sur le terrain et un peu plus de Québécois, a-t-il indiqué. Je pense que c’est plus facile de créer une chimie quand il y a un peu plus de personnes de même culture. C’est le fun de voir les Québécois sur le terrain et de pouvoir jouer ensemble.»

Et le Québécois ne tarit pas d'éloges au sujet de son entraîneur-chef, Wilfried Nancy.

«Depuis qu’il est entraîneur-chef, il a gagné beaucoup de respect des joueurs par ses choix tactiques et techniques, a souligné Choinière. On le voit sur le terrain, tout le monde le respecte, tout le monde a adhéré à son système de jeu et à sa philosophie. Et on voit que ça porte fruit sur le terrain, car on est tous sur la même longueur d’onde et on sait tous ce qu’on veut faire.»

