«Les objectifs sont encore plus élevés» - Bernard Duchesneau

Félix Auger-Aliassime a peut-être impressionné bien des gens avec son parcours aux Internationaux des États-Unis, mais il vise encore plus haut.

C'est ce que son agent, Bernard Duchesneau, a déclaré lors d'une entrevue avec Frédérique Guay, vendredi.

«Il n'est pas rendu aux objectifs qu'il veut atteindre. Les derniers résultats démontrent beaucoup de constance et il est dans la bonne direction, mais les objectifs sont encore plus élevés. On sait qu'il y a encore du chemin à faire et on va le faire.»

Duchesneau soutient également que son protégé est bien heureux de finalement participer à la Coupe Laver, après y avoir renoncé à quelques reprises.

«On a commencé à inviter Félix quand il avait 17 ans. Ça fait trois fois qu'on nous invite mais qu'on ne peut pas faire l'événement, parce que Félix était dans un stade différent de sa carrière. Il avait des tournois importants pour son classement. Il faut faire les choses une étape à la fois. Maintenant, clairement qu'il est rendu là et il est hyper content d'être ici.»

