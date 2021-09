De la fierté à l'endroit de Jonathan Drouin

Josh Anderson a été un partisan de Jonathan Drouin dès qu’il s’est joint au Canadien de Montréal, la saison dernière, et il lui a offert beaucoup de soutien durant sa pause causée par des problèmes d’anxiété et de sommeil.

Drouin a été le premier à contacter Anderson lors de son arrivée chez le Tricolore et ils ont vécu ensemble un bout de temps. Ils se sont rapidement liés d’amitié et ils ont gardé contact tout au long de l’absence du Québécois.

«La santé mentale est un sujet sérieux aujourd’hui, a mentionné Anderson, lors d’une visioconférence, vendredi. Peu de gens à l’extérieur savent ce que les athlètes vivent jour après jour. Tout le monde dit que vous faites beaucoup d’argent et que vous devriez bien vous en sortir. Je suis fier de sa décision de prendre une pause. C’est une décision importante à prendre dans une situation comme ça et je crois qu’il a fait le bon choix.»

Et dans l’esprit du colosse de 6 pi et 3 po, il n’y a pas beaucoup de gens plus passionnés par son sport que le natif de Sainte-Agathe.

«Il est vraiment concentré et je l’ai remarqué en habitant avec lui. J’allais m’entraîner avec lui le matin et il allait patiner en après-midi. Nous revenions ensuite à la maison et il voulait encore s’entraîner. Je lui demandais : “vas-tu prendre une pause aujourd’hui?”. [...] Je ne connais personne qui aime le hockey comme Drouin».

Reprendre le flambeau

Anderson pourra d’ailleurs jouer un rôle similaire à celui qu’a joué Drouin avec le nouveau venu David Savard. Les deux géants se sont côtoyés en jouant pour les Blue Jackets de Columbus et le défenseur a souligné à quel point le numéro 17 du Canadien lui avait manqué.

«Il amenait beaucoup d’énergie à Columbus et ça a été une grosse perte pour nous et un gain pour Montréal, a décrit Savard. Il a fini par apprendre. Je pense que l’an passé, son positionnement était beaucoup mieux que dans ses dernières années. Il s’est amélioré de ce côté-là et est devenu un joueur plus complet. C’est un joueur difficile à affronter et je suis content d’être de son côté.»

Pour son adaptation à sa nouvelle équipe, Savard soutient que c’est un processus dans lequel il veut apprendre à connaitre ses nouveaux coéquipiers. Il ne changera pas sa manière de faire pour autant.

«J’apprends à connaitre les joueurs. Il y a de nouveaux visages. J’essaie de les connaitre en premier, mais ça ne changera pas la façon dont tu te prépares et dont tu joues.»

Voyez le point de presse de Josh Anderson dans la vidéo ci-dessus.