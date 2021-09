Congestion devant le filet chez les Stars

Les Stars de Dallas ont un heureux problème, eux qui comptent sur quatre gardiens pouvant évoluer dans la Ligue nationale de hockey en vue de la prochaine saison, soit Anton Khubodin, Ben Bishop, Braden Holtby et Jake Oettinger.

Si l’embauche de Holtby, le 28 juillet dernier, pouvait sembler surprenante, le possible retour au jeu du vétéran Bishop vient effectivement compliquer davantage le portrait. Pour le moment, Bishop prendra part au camp d’entraînement, mais n’est pas encore prêt pour disputer des matchs.

«Il a patiné tout l’été et maintenant on augmentera tranquillement sa charge de travail pour voir où il en est», a indiqué le directeur général des Stars, Jim Nill, selon des propos rapportés cette semaine par le site web de la LNH.

Ayant subi une intervention chirurgicale au genou droit en octobre 2020, Bishop, 34 ans, n’a pas joué lors de la récente campagne. Or, il reviendra logiquement au jeu cette saison.

«C’était une bonne première journée, qualifiait le principal intéressé, jeudi. Je me sens incroyablement bien d’être de retour pour m’entraîner avec les gars. L’objectif est d’essayer que ça s’améliore chaque jour, autant moi personnellement que l’état de mon genou. Il faut prendre les choses au jour le jour et voir comment ça va aller.»

Injuste pour Jake Oettinger?

L’an dernier, Khudobin a été le principal gardien des Stars, avec 32 départs, mais le jeune Oettinger a néanmoins participé à 29 rencontres. Le calendrier préparatoire de la formation texane sera intéressant à suivre concernant la lutte entre les gardiens.

Oettinger, 22 ans, représente sans doute l’option la plus facile pour une rétrogradation, lui qui n’a pas à passer par le ballottage. Il faut néanmoins souligner sa fiche de 11-8-7, sa moyenne de 2,36 et son taux d’efficacité de ,911 lors de la récente saison. Des statistiques meilleures que celles présentées par Khudobin et beaucoup supérieures à celles de Holtby, l’an dernier, chez les Canucks de Vancouver.

«Nous nous attendons à ce que Braden nous offre le niveau de jeu élite qu'il a démontré tout au long de sa carrière, disait par ailleurs Nill, plus tôt ce mois-ci, concernant Holtby. Nous sommes emballés de le voir rejoindre notre groupe de gardiens.»

Le premier match présaison des Stars est prévu le lundi 27 septembre contre les Blues de St. Louis.