À St. Petersburg, le deuil est fait

Tampa Bay semble avoir fait le deuil de ses Rays à temps plein. Le projet de garde partagée reçu avec scepticisme par les Montréalais est pourtant plus vivant que jamais en Floride et reçoit l’approbation des élus du secteur.

Si le projet a fait couler peu d’encre au Québec depuis plusieurs mois, la situation est totalement différente à St. Petersburg, où évoluent les Rays, a constaté Le Journal.

Dans la région de Tampa Bay, l’appui à une garde partagée des Rays avec Montréal pouvait au départ ressembler à un moyen de pression afin que l’équipe demeure en Floride à temps plein.

Mais le maire de St. Petersburg, Rick Kriseman, qui a pourtant été farouchement opposé au projet dans les dernières années, s’est montré catégorique en entrevue au Journal cette semaine.

« Les Rays sont vraiment intéressés à disputer le début de la saison ici à St. Petersburg et le reste de la campagne à Montréal. Ils étudient sérieusement cette option », a-t-il affirmé.

Candidat à la mairie de St. Petersburg et membre du conseil municipal au cours des dernières années, Robert Blackmon encourage aussi ce partage de l’équipe, s’il permet aux Rays de demeurer dans la région au moins quelques mois par année.

Même son de cloche du côté de la mairesse de Tampa, Jane Castor. Elle a confirmé au Journal vendredi qu’il y a un dialogue avec les Rays pour qu’ils déménagent de l’autre côté de la baie.

Ça pourrait être en 2028, et même avant si les Rays parviennent à rompre le bail qui les lie au vétuste Tropicana Field jusqu’en 2027.

« Nous avons des discussions avec les Rays afin qu’ils viennent s’installer à Tampa. Et au final, le baseball est une business. Si les Rays croient que financièrement, ce concept de garde partagée est ce dont ils ont besoin, nous allons l’accepter. »

Il faudra toutefois que la communauté de Tampa, qui aura son mot à dire sur l’éventuelle construction d’un stade, approuve ce projet de baseball à temps partiel.

Crédit photo : Photo Jessica Lapinski

À Montréal aussi

Pendant ce temps, les conversations se poursuivent au Québec. Une annonce importante en lien avec le baseball à Montréal pourrait avoir lieu après les élections municipales du 7 novembre, selon nos informations.

« Je pense que le concept de garde partagée va arriver, a soutenu Warren Cromartie, acteur de la première heure du retour du baseball majeur à Montréal, qui discute régulièrement avec l’homme d’affaires québécois Stephen Bronfman. La MLB veut que ça arrive. Nous devons nous préparer pour ça et c’est ce que nous faisons. »

Des gagnants, mais pas de fans

Les Rays de Tampa Bay constituent présentement l’une des plus belles histoires du sport professionnel nord-américain. Pour une troisième saison de suite, avec une masse salariale trois fois inférieure à d’autres équipes, ils dominent et participeront aux éliminatoires.

Mais à St. Petersburg, on ne sent pas du tout la fièvre. Sur la 1re Avenue, une coquette artère bordant le Tropicana Field, où se côtoient restaurants et boutiques, les logos des Rays se font très rares.

Jeudi après-midi, alors que la marchandise des séries venait d’être placée sur les présentoirs de la boutique du stade, il y avait davantage d’employés que de clients.

Pire encore : malgré son succès, l’équipe n’attire toujours pas les foules. Dans la région de Tampa Bay, on suit les Rays à la télé. Mais on ne se déplace pas au stade pour les encourager.

Le Tropicana Field a accueilli en moyenne 9000 spectateurs par match cette année (voir ci-contre). Il s’agit de la 27e pire assistance parmi les 30 équipes du baseball majeur.

Manne financière

Voilà qui explique l’envie du propriétaire Stuart Sternberg d’explorer de nouvelles avenues. Et surtout celle, inusitée, d’une équipe en garde partagée.

Car en coulisses, on suggère que M. Sternberg voit dans cette solution une manne financière : davantage de droits de télévision et de radiodiffusion, ainsi que la possibilité de gonfler le prix des billets, puisque l’équipe disputera moins de matchs à domicile. Il a été impossible de discuter avec le propriétaire des Rays, vendredi. Il ne donne plus d’entrevues depuis qu’il est poursuivi par les actionnaires minoritaires du club, qui l’accusent d’avoir commencé les discussions avec Montréal sans leur consentement en 2014.

Mais à l’instar du maire Kriseman, le quotidien Tampa Bay Times soulignait en juin la volonté de M. Sternberg de disputer une demi-saison dans un stade neuf et ouvert à St. Petersburg dès 2028.

L’autre moitié serait alors jouée à Montréal, également dans un stade neuf.

Des amateurs fâchés, curieux ou... totalement indifférents

Crédit photo : Photo AFP

Si les élus de la région de Tampa Bay semblent résignés à voir les Rays ne disputer que des demi-saisons en Floride, les spectateurs rencontrés vendredi au Tropicana Field n’avaient pas le même point de vue.

En fait, ils n’avaient souvent... aucune opinion sur la question.

Certaines personnes croisées au match contre les Marlins de Miami au stade vendredi ne connaissaient même pas l’existence du projet. Une fois le tout expliqué, il leur apparaissait souvent étrange, mais pas inintéressant.

« C’est fini »

Parmi les 15 340 amateurs de baseball qui ont assisté à la rencontre de vendredi se trouvait toutefois Steve Hulm.

Ce dernier portait fièrement une chemise neuve aux couleurs des Rays. Mais à entendre la colère dans sa voix quand on lui a parlé du projet de garde partagée de l’équipe avec Montréal, ça pourrait bien être sa dernière.

« S’ils font ça, c’est fini pour moi. Je n’achèterai plus de billets. Et je suis détenteur d’abonnement de saison depuis que le club joue ici, mais ce sera fini », a lâché M. Hulm au Journal.

« On vient juste d’avoir l’équipe ! a-t-il ajouté. Ça fait à peine 20 ans [23 ans en fait]. »

L’opinion d’Eric Densangr n’était pas aussi tranchée. Il ne possède pas un billet de saison, mais il vient régulièrement encourager les Rays.

« Je suis vraiment curieux de savoir comment ça pourrait fonctionner, a-t-il dit. Est-ce que ça va être comme la garde partagée entre parents ? Y aura-t-il des chicanes à savoir qui aura l’équipe le plus longtemps, nous ou Montréal ? Ce sera intéressant. »

Il y avait certes des bancs libres au Tropicana Field vendredi, malgré que des billets à 10 $ avaient été rendus disponibles par l’organisation, qui vendait aussi sa bière 5 $. Mais moins qu’à l’habitude.

L’ambiance était bonne dans les gradins pour cette rencontre sans importance au classement (les Rays sont déjà qualifiés dans la section Est de la Ligue américaine, alors que les Marlins sont avant-derniers dans l’Est de la Nationale).

Chaque coup sûr et chaque retrait au bâton des Rays étaient chaudement applaudis, vendredi. La preuve que malgré les basses assistances compilées match après match, une partie de Tampa est vraiment dédiée à son équipe.

De l’espoir pour les séries

Cette ambiance, le voltigeur des Rays Brett Phillips, originaire de Seminole, à environ 20 minutes de voiture du stade, espère le retrouver en éliminatoires.

« J’espère vraiment que ce sera plein ! a lancé Phillips, vendredi. Et même aux fans qui viendront pour la première fois, je dis merci ! Il n’y a aucun problème. On veut que les gens voient à quel point c’est le fun l’ambiance ici, que l’équipe est le fun. »

Assistances moyennes dans la MLB cette saison*

Les Rays de Tampa Bay figurent parmi les cancres au chapitre des assistances dans le baseball majeur. Et ils auraient pu chuter encore plus bas dans ce palmarès, puisque certains stades – dont le Rogers Center, domicile des Blue Jays de Toronto – ont réduit considérablement leur capacité en raison des contraintes liées à la pandémie de COVID-19.

1. Dodgers de Los Angeles | 33 471 spectateurs

2. Braves d’Atlanta | 29 189 spectateurs

3. Padres de San Diego | 26 588 spectateurs

4. Rangers du Texas | 26 247 spectateurs

5. Cardinals de St. Louis | 25 256 spectateurs

26. Orioles de Baltimore | 10 211 spectateurs

27. Rays de Tampa Bay | 9105 spectateurs

28. Athletics d’Oakland | 8553 spectateurs

29. Blue Jays de Toronto | 8551 spectateurs

30. Marlins de Miami | 7889 spectateurs

Source : ESPN

* Avant les matchs de jeudi

Assistances moyennes à St. Petersburg depuis 10 ans

Le nombre moyen de spectateurs au match des Rays a radicalement chuté depuis 10 ans, et ce, même si la formation a participé aux éliminatoires cinq fois au cours de cette période. En fait, la disette de cinq ans semble avoir fait mal à la concession, tout comme les nombreuses rumeurs de relocalisation.

2021 : 9105 spectateurs (séries)

2020 : 0 à cause de la COVID (séries)

2019 : 14 737 spectateurs (séries)

2018 : 14 258 spectateurs

2017 : 15 670 spectateurs

2016 : 15 878 spectateurs

2015 : 15 403 spectateurs

2014 : 17 857 spectateurs

2013 : 18 645 spectateurs (séries)

2012 : 19 255 spectateurs

2011 : 18 878 spectateurs (séries)

Source : Baseball Reference