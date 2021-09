Un trio Drouin-Dvorak-Anderson

Les Canadiens ont sauté sur la glace pour une première fois, jeudi, dans le cadre du camp d'entraînement de l'équipe, à Brossard.

Les 70 joueurs participant au camp ont été séparés en trois groupes, qui patineront lors de trois séances différentes.

Ainsi, le premier trio du groupe A était formé de Jonathan Drouin, le nouveau venu Christian Dvorak et Josh Anderson.

Le Québécois Rafaël Harvey-Pinard était pour sa part accompagné de Jake Evans et Joel Armia alors que le jeune défenseur Kaiden Guhle patinait aux côtés de David Savard.

Les deux autres groupes devaient sauter sur la glace à 12h et 12h30. Il a d'ailleurs été possible d'observer que Tyler Toffoli, Nick Suzuki et Cole Caufield formaient la première unité offensive du groupe B, devant celle formée de Laurent Dauphin, Artturi Lehkonen et Ryan Poehling.

Votre 1er trio mesdames messieurs. Toffoli-Suzuki-Caufield pic.twitter.com/6ENmBDY7E6 — Marc-André Perreault (@MA_PerreaultTVA) September 23, 2021

L'entraîneur, Dominique Ducharme, et certains joueurs s'adresseront aux médias vers 13h30: leurs points de presse seront présentés en direct ici.