Le camp d’entraînement des Canadiens n’est débuté que depuis quelques heures, mais on peut déjà constater que certains joueurs, pourtant utilisés sur une base régulière l’an dernier, auront fort à faire pour enfiler l'uniforme tricolore cettre année.

C’est le cas d’Artturi Lehkonen qui, à l’occasion du premier jour d’entraînement sur glace du CH, formait un trio avec... Ryan Poehling et Laurent Dauphin, deux joueurs qui n’ont joué qu’à Laval l’an dernier.

Pour Renaud Lavoie, cette décision des entraîneurs, même prise en début de camp, en dit très long. Il a d’ailleurs élaboré sur le sujet jeudi soir, à l’occasion d’une intervention à «JiC».

«Je comprends qu’on aura des matchs préparatoires à jouer et qu’on veut équilibrer les trios des différents groupes et tout ça, mais reste quand même que Lehkonen se retrouve jumelé au cinquième centre de l’équipe. Et le pire, c’est qu’il se retrouve sur cette unité-là malgré les absences de Brendan Gallagher et Mike Hoffman.

«Alors je vous pose la question : aujourd’hui, Artturi Lehkonen se place à quel endroit sur l’échiquier? Si j’étais lui, je me poserais bien des questions...»

Voyez l'intervention complète en vidéo principale.