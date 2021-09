Le «Lion» rugit à TVA Sports

Le colosse russe Arslanbek Makhmudov poursuit son chemin vers le haut des classements chez les poids lourds de la boxe, ce soir, au Centre Vidéotron, à Québec.

Pour l’occasion, le matamore de 32 ans est opposé à l’Allemand Erkan Teper (21-3, 13 K.-O.), alors que les ceintures NABA et NABF sont à l’enjeu.

Le gala, organisé par Eye of the Tiger Management et dont Makhmudov (12-0-0, 12 K.-O.) est la tête d’affiche, sera présenté à TVA Sports et sur TVA Sports direct, ce soir, dès 19h.

Étonnamment, c’est Teper (264 livres) qui était le plus lourd des deux hommes, hier, lors de la pesée. Il aura pour tâche de gérer la monumentale force de frappe du Montréalais Makhmudov, qui a liquidé plusieurs de ses derniers adversaires en moins d’un round.

Outre le cogneur russe, le poids super moyen Christian Mbilli (18-0-0, 17 K.-O.) est également en vedette dans ce gala, alors que le Français est opposé à l’Espagnol Ronny Landaeta (18-3-0, 11 K.-O.).

La Québécoise Martine Vallières Bisson (3-0-0, 1 K.-O.) est aussi de la partie, alors qu’elle doit affronter l’Ontarienne Lindsay Garbatt (9-7-2, 3 K.-O.).

Au total, six combats devraient normalement avoir lieu lors du gala de ce soir.