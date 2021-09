Dark Side of the Ring: un vol pas comme les autres

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent sur la série documentaire Dark Side of the Ring et son épisode sur le « Plane ride from hell », ce qui s’est passé, ainsi que les conséquences de cette diffusion.

Aussi, les deux animateurs font leurs prédictions pour AEW Grand Slam, WWE Extreme Rules et Kevin nous parle des deux premiers soirs de G1 au Japon.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer!