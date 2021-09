Marc Ramsay est convaincu qu’Arslanbek Makhmudov connaîtra de grands moments dans le ring l’année prochaine.

«2022 sera l’année de Makhmudov», a lancé le nouveau directeur du développement et entraîneur principal chez Eye of the Tiger Management en entrevue à l’émission JiC, jeudi.

Jusqu’à maintenant, le géant russe n’a affronté que des boxeurs méconnus du grand public.

Foi de Ramsay, ce n’est seulement qu’une question de temps avant que son protégé se frotte aux meilleurs de la catégorie reine de la boxe.

À la question «Qu’est-ce qu’il manque à Makhmudov pour défier les meilleurs poids lourds comme Deontay Wilder, Tyson Fury et Anthony Joshua?», Ramsay a répondu qu'«il lui manque trois combats compétitifs».

«Jusqu’à maintenant, il a affronté des gars beaucoup plus supérieurs en gymnase en combats de pratique qu’en compétition. Il y a un rattrapage à faire à cause de la pandémie. Il est à trois ou quatre combats. Il doit aller chercher de l’expérience. Je pense vraiment que 2022 sera l’année de Makhmudov.»

Voyez l’entrevue complète avec Marc Ramsay dans la vidéo ci-dessus.

«Un aboutissement»

Il y est aussi question de son nouveau poste, qu’il a qualifié d’«un aboutissement» dans sa carrière.

«C’est quelque chose que j’avais déjà en tête. J’approche de la cinquantaine, alors c’est le bon timing pour moi pour relever un nouveau défi et réaliser de nouveaux objectifs», a-t-il soutenu.

«D’amener un boxeur dans un combat de championnat du monde, c’est quelque chose. De prendre une entreprise et de s’assurer qu’elle progresse et de l’amener au plus haut niveau, c’est un beau défi», a ajouté Ramsay.

Il reste cependant en terrain connu. «Je faisais déjà une bonne partie du travail sans avoir le titre officiel et être rémunéré en conséquence», a-t-il souligné.

«C’est un travail d’équipe avec Camille, mais j’ai carte blanche. On a toujours fonctionné comme ça. On a toujours pris des décisions ensemble et ça ne va pas changer.»

Par contre, Ramsay reconnaît que «ça change la relation avec les boxeurs dans le gymnase, il n’y a pas de doute. «Ça va prendre une éthique de travail professionnelle et irréprochable», a-t-il averti.

Par ailleurs, il espère pouvoir annoncer sous peu de bonnes nouvelles au sujet de David Lemieux. «On prépare quelque chose de gros pour David», a-t-il dit sans dévoiler de détails.