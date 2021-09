Une petite controverse entre les Jays et les Rays

Chaque détail peut aider ou nuire aux Blue Jays de Toronto dans leur enlevant sprint vers une place en séries éliminatoires. Lundi, Kevin Kiermaier, des Rays de Tampa Bay, a joué un tour à ses rivaux en mettant la main sur de l’information très précieuse.

En sixième manche, le voltigeur tentait de rejoindre la plaque à toute vitesse lorsque le receveur Alejandro Kirk lui a barré la route. Le contact entre les deux athlètes a fait tomber une carte appartenant au joueur des Jays, que Kiermaier s’est empressé de récupérer.

Sur ce petit bout de papier se trouvait le plan des lanceurs de l’équipe torontoise pour contrer les frappeurs des Rays.

Comme si de rien n’était, Kiermaier a ensuite remis la carte à l’entraîneur adjoint Paul Hoover, qui l’a sans doute conservé précieusement. L’organisation floridienne aurait ensuite refusé de remettre le plan au préposé aux bâtons envoyé par les Jays.

Sans importance?

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois de la saison régulière, mardi et mercredi. Un duel en séries pourrait toutefois avoir lieu, ce qui justifierait l’importance de cette fameuse carte.

«Tout s’est passé si vite et après l’avoir fait, je me suis dit: "zut, leur plan de match ou peu importe [ce que c’était] était par terre et je l’ai ramassé." Rendu là, je ne pouvais pas vraiment la leur rendre. On est en septembre. Je ne savais pas ce qui se passait», s’est défendu Kiermaier au micro de Sportsnet, lundi.

Le joueur de 31 ans n’a pas tort en rappelant que la saison tire à sa fin et que les Jays et les Rays se sont déjà croisés près d’une vingtaine de fois en 2021. Les deux formations se connaissent très bien, mais l’incident relance une fois de plus le débat quant à la tricherie au baseball.

Le gérant du club de la Ville Reine, Charlie Montoyo, a qualifié mardi la situation «d’eau sous les ponts», voulant sans doute dire qu’il n’y aura pas de suivi dans le dossier. Il a au moins reçu les excuses de son homologue Kevin Cash, qui a aussi offert son pardon au directeur général Ross Atkins et à l’entraîneur des lanceurs Pete Walker.

«Charlie et moi discutons parfois durant les matchs, je pensais qu’il blaguait [quand il parlait de la carte]. Bref, ce n’est pas une situation idéale, et je m’en excuse», a mentionné Cash mardi.