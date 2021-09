Thank you Jim Hughson

Publié aujourd'hui à 10h43

Le descripteur anglophone Jim Hughson a annoncé sa retraite après 42 ans de carrière. Après Bob Cole et Mike « Doc » Emrick dans les dernières années, voilà qu’un autre grand commentateur se retire.

Ayant amorcé sa carrière à la radio en 1979, Hughson a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2019. Il a notamment décrit 12 finales de la Coupe Stanley et deux finales olympiques (2006 et 2014).

J’ai côtoyé régulièrement M. Hughson dans les sept dernières années. Souvent lui et moi avons eu à décrire les mêmes matchs de hockey le samedi soir, lors du week-end des étoiles de la LNH et en finale de la Coupe Stanley.

Il était toujours poli, discret et très courtois. J’ai eu le grand privilège de pouvoir échanger avec lui sur le métier de descripteur. Nous avons souvent parlé des défis, des enjeux et des contraintes. M. Hughson était toujours généreux de son temps. J’ai grandement apprécié sa générosité parce que j’ai toujours eu une grande admiration pour sa carrière.

Dans ce métier, c’est une chose d’atteindre les plus hauts sommets, c’en est une autre d’y demeurer. Jim Hughson l’a fait jusqu’à la fin de sa carrière.

Pour moi, lorsque j’étais plus jeune, il était la voix du jeu vidéo NHL EA Sports. J’en ai passé des heures à jouer à ce jeu et la voix de Jim Hughson est, à ce moment, demeurer gravé dans ma mémoire.

Pour moi au Canada, il est dans la même catégorie que René Lecavalier, Richard Garneau, Foster Hewitt et Bob Cole.

Enjoy your retirement M. Hughson. It was a pleasure spending time with you and learning from you.