Sept joueurs autonomes à faire saliver

Les camps d’entraînement s'ouvrent à peine dans la Ligue nationale de hockey (LNH) que déjà certains amateurs se mettent à rêver aux embauches que pourrait faire leur club favori l’été prochain. Le marché des joueurs autonomes 2022 pourrait être très excitant, alors que plusieurs vedettes, à moins d'une entente dans les prochains mois, risquent d'obtenir leur autonomie complète à la conclusion de la présente campagne.

Aleksander Barkov

Le joueur de centre de 26 ans pourrait être la plus grosse prise sur le marché des joueurs autonomes depuis John Tavares en 2018. Considéré comme l’un de meilleur patineur du circuit Bettman en zone offensive et défensive, Barkov est le plus récent récipiendaire du Trophée Selke, remis à l’attaquant qui démontre le plus de compétence défensive. Les Panthers de la Floride voudront assurément garder les services du patineur qu’ils ont sélectionné avec le deuxième choix au total du repêchage de 2013. Il semble que l’attaquant veut la même chose.

«Nous allons trouver quelque chose, avait-il dit après l’élimination des siens des dernières séries éliminatoires. Tout ce que je peux dire, c’est que j’aime ça être ici pour le moment. C’est la saison que j’ai le plus apprécié jusqu’à maintenant.»

En carrière, Barkov a touché la cible à 181 reprises et a fourni 284 aides pour 464 points en 529 parties.

Patrice Bergeron

Le Québécois pourrait-il porter un autre uniforme que celui des Bruins? La réponse à cette question ne sera pas connue avant la fin de la prochaine campagne, mais on se doute qu'il restera à Boston. Récemment, Bergeron a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de signer un nouveau contrat pendant la saison.

«Je veux me concentrer sur cette année. Il me reste un an de contrat et je pense qu’il me serait inutile de penser à l’avenir», avait dit le vétéran de 36 ans.

Celui qui a remporté le Trophée Selke à quatre reprises a amassé 375 buts et 542 mentions d’aide pour 917 points en 1143 rencontres. Malgré les années qui passent, les statistiques de Bergeron demeurent impressionnantes.

Johnny Gaudreau

Au cœur des rumeurs depuis de nombreuses années, «Johnny Hockey» est critiqué par plusieurs pour les insuccès des Flames de Calgary en séries éliminatoires.

Gaudreau pourrait être tenté de repartir à neuf dans une nouvelle organisation. L’auteur de 494 points (170-324) en 520 parties risque aussi d'être un joueur qui change d’adresse pendant la campagne 2021-2022. Il détient toutefois une clause de non-échange partielle.

En septembre, le directeur général des Flames, Brad Treliving, a dit au réseau Sportsnet a dit qu’il ne parlerait pas publiquement des négociations concernant Gaudreau, mais qu’il aimerait le voir signer un nouveau contrat avec son club.

Evgeni Malkin

Si jamais la saison 2021-2022 des Penguins de Pittsburgh s’avère un échec, l’état-major du club sera peut-être tenté d’amorcer une reconstruction. Dans cette optique, il y a de fortes chances que Malkin continue sa carrière sous d’autres cieux.

Le Russe de 35 ans voudra peut-être aussi sortir de l’ombre de Sidney Crosby, lui qui a disputé l’ensemble de sa carrière avec le célèbre numéro 87. Sélectionné avec le deuxième choix au total de l’encan de 2004, Malkin a inscrit 424 filets et amassé 680 aides pour 1104 points en 904 parties dans la LNH.

Morgan Rielly

Déjà pris à la gorge avec son plafond salarial, les Maple Leafs de Toronto auront de la difficulté à donner au défenseur ce qu’il mérite sur le plan financier. Rielly sera probablement à la recherche d’un salaire comme celui qu’a obtenu Dougie Hamilton cet été, c’est-à-dire environ 9 millions $ par campagne.

«Nous savons quelles seront nos limitations. Nous aimons Morgan énormément, mais je vais garder la nature de nos échanges entre J.P. Barry [l’agent de Rielly] et moi», a déclaré le DG des Leafs, Kyle Dubas, en août.

John Klingberg

Ayant présentement une entente qui peut être considérée comme très avantageuse pour les Stars de Dallas, considérant les performances de Klingberg, l’arrière de 29 ans voudra faire sauter la banque avec son prochain contrat. Comme la formation texane a déjà investi beaucoup d’argent dans ses jeunes défenseurs, il est fort probable que Klingberg teste le marché des joueurs autonomes.

Le Suédois est un droitier qui peut évoluer sur l’avantage numérique et le désavantage numérique. En carrière, il a récolté 327 points (65-262) en 478 affrontements.

Darcy Kuemper

Acquis des Coyotes de l’Arizona cet été, Kuemper aura la chance d’être le numéro 1 de l’Avalanche du Colorado cette saison. Disons qu’évoluer pour une puissance comme les «Avs» pourrait lui permettre d’aller chercher une lucrative entente.

Kuemper pourrait par ailleurs être le gardien le plus en demande sur le marché des joueurs autonomes, à l'été 2022, s’il décide de ne pas prolonger son aventure à Denver.