«La Zone payante»: pluie de blessures... et de mouchoirs dans la NFL

La deuxième semaine d’activités dans la NFL a été catastrophique sur le plan des blessures de joueurs importants. Pendant ce temps, un autre règlement alimente la controverse, tandis que les pénalités pour avoir provoqué l’adversaire augmentent de façon exponentielle. Si vous perdez le compte des blessés et des mouchoirs, le balado «La Zone payante» est heureusement là pour éclairer vos lanternes!

Plusieurs quarts-arrière sont tombés comme des mouches le week-end dernier. D’autres joueurs clés à d’autres positions ont aussi été blessés. Nos analystes se penchent sur l’impact de ces bobos pour les équipes les plus durement touchées. Le début de saison ne fait pas de cadeaux!

Les plus assidus de la grand-messe du dimanche auront aussi remarqué que les arbitres ont l’épiderme plus sensible que dans les dernières années quand un joueur provoque un rival. Résultat: les mouchoirs jaunes envahissent les terrains aux quatre coins de la ligue. Est-ce du zèle inutile imposé par la NFL ou une démarche nécessaire pour servir de modèle? Cette tendance est-elle là pour rester? Vous obtiendrez réponse à vos questions.

La saison a beau être jeune, quelques équipes sont déjà en train de creuser leur propre tombe après avoir échappé leurs deux premiers matchs. Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, suivant le vieux dicton. Or, dans la NFL, les défaites en début de saison sont souvent cruelles. On essaie de voir quelles équipes pourraient s’en sortir malgré qu’elles se soient levées du mauvais pied.

Plusieurs joueurs clés se sont affirmés pour placer leur équipe en bonne posture, tandis que d’autres se laissent toujours désirer. «La Zone payante» souligne le brio des uns et montre du doigt les autres.

Bien sûr, un épisode de votre balado ne serait pas complet sans les prédictions pour les duels corsés du week-end à venir et les agneaux sacrifiés à notre comptoir du bar. Bonne écoute!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.