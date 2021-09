Makhmudov moins lourd que son adversaire

Arslanbek Makhmudov concède quatre livres à l’Allemand Erkan Taper en vue de leur combat prévu jeudi soir, au Centre Vidéotron, à Québec.

Makhmudov (12-0-0, 12 K.-O.) a affiché un poids de 260 livres, mercredi, tandis que Taper (21-3-0, 13 K.-O.) fait 264 livres à la veille cette bataille attendue dans la catégorie des lourds.

Pour Makhmudov, Taper représente un bon test devant le mener éventuellement à un combat de championnat du monde. Non seulement le protégé d'Eye of the Tiger Management vise une victoire, mais il souhaite qu’elle sera décisive. Les titres NABF et NABA sont à l’enjeu.

Rappelons que le gala, qui compte un total de six combats, sera présenté sur les ondes de TVA Sports, jeudi soir, à compter de 19h. En demi-finale, Christian Mbilli (18-0-0, 17 K.-O.) doit se mesurer à l’Espagnol Ronny Landeata (18-3-0, 11 K.-O.) pour le titre WBC Continental des Amériques des super-moyens.