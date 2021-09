CH: deux prédictions (très) audacieuses

À quelques semaines du début de la saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les amateurs des Canadiens sont excités et plusieurs s’amusent à y aller de prédictions, certaines plus audacieuses que d’autres.

À l’occasion du segment «Les Recrues», présenté lors de l’émission «JiC», les journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau ont accepté de se mouiller et de dévoiler à leur tour une prédiction osée. Seule consigne : ils devaient y croire.

Martineau a été le premier à prendre la parole, optant pour une hypothétique saison très offensive pour Nick Suzuki.

«Il va compléter sa saison avec 80 points au tableau et il a les atout pour y parvenir, a d’abord lancé le journaliste. Pourquoi? Parce qu’il risque d’être jumelé à deux gars qui ont le potentiel d’inscrire au moins 30 buts cette année : Cole Caufield et Tyler Toffoli.

«Autre aspect à considérer dans cette prédiction : Suzuki, en plus d’être un fin passeur, est lui aussi capable de marquer des buts. Il nous l’a prouvé l’an dernier en inscrivant plusieurs buts sur le jeu de puissance avec son fameux «lancer signature» lorsqu’il revenait vers l’enclave après un petit détour près de la ligne bleue.»

Martineau a également pris soin de rappeler la bonne saison connue par le joueur de centre l’an dernier, alors que le contexte ne lui a pourtant pas toujours été favorable.

«Le no 14 se dirigeait l’an dernier vers une récolte de 60 points alors qu’on a changé les trios très souvent. Imaginez un instant ce qu’il peut faire en étant jumelé à deux marqueurs réguliers sur une longue période. Il entame sa campagne avec le rôle incontesté de premier centre. Il est en confiance et il sait ce qu’il doit faire. 80 points pour Nick Suzuki, c’est possible!»

Le CH, une grande menace offensive?

Nicolas Cloutier a de son côté opté pour une prédiction collective, mais tout aussi audacieuse.

«Le CH terminera sa saison dans le top 5 du circuit au chapitre des buts marqués. Certains me traiteront de fou, mais c’est pourtant logique. Depuis combien de saisons parle-t-on des problèmes des Canadiens en avantage numérique? Mais c’est terminé, tout ça! D’un côté ou de l’autre tu auras deux francs-tireurs de qualité : Caufield et Hoffman.»

Crédit photo : Photo AFP

Le reporter, bien en verve, a poursuivi.

«À cinq contre cinq, cette attaque est beaucoup trop équilibrée. Elle va produire, c’est certain! Hoffman, Caufield, Gallagher, Dvorak, Toffoli, Anderson... Ça, ce sont six gars qui peuvent marquer au moins 20 buts. Et je n’ai même pas mentionné Drouin, Armia et Suzuki.

«Le CH n’a peut-être pas de vedette. En fait, oui. Elle s’appelle "Profondeur". Et il y a beaucoup de bonnes équipes qui aimeraient en avoir autant.»

Jean-Charles Lajoie, demeuré silencieux jusque-là, a choisi à ce moment d’afficher ses couleurs.

«Cette prédiction est un peu moins déconnectée que celle sur Suzuki!»

La remarque a évidemment inspiré Anthony Martineau, qui n’a pas tardé à répliquer...

Au niveau d'Aho et Pettersson?

Le journaliste, bien décidé à vendre son point, a alors choisi la méthode statistique.

«Je vous ramène il y a un an et demi, lors de la dernière saison quasi complète de la LNH. 80 points en 82 matchs, c’est l’équivalent d’une moyenne de 0,97 points par match. Et quels sont les joueurs qui ont atteint ce ratio, en 2019-2020? Sebastian Aho, Elias Pettersson, Mark Stone et Brayden Point.

Crédit photo : AFP

«Est-ce qu’on peut légitimement dire que Suzuki, au niveau du coffre à outils, s’approche de ces gars-là? Je crois que oui. Et l’an dernier, Nick Suzuki est parvenu à se sortir par lui-même de quelques léthargies, ce que Kotkaniemi, par exemple, n’a pas fait souvent. Je crois vraiment que Suzuki entame cette campagne en étant mieux outillé qu’on le pense...»

Top 5 en attaque : une condition à respecter

Pour «JiC», si les Canadiens souhaitent honorer la prédiction de Nicolas et terminer la prochaine saison dans le top 5 des meilleures offensives de la LNH, une condition se devra d’être respectée.

«Il faudra qu’au moins cinq joueurs du club inscrivent 30 buts. Moi, je vois Hoffman, Caufield et Toffoli y parvenir. Gallagher et Anderson le pourraient aussi, mais le feront-ils?»

Pour Cloutier, la saison 2012-2013 peut servir de comparatif en vue de celle à venir.

«Cette année-là, l’équipe n’avait pas de vedette. Pacioretty était là, mais pour le reste, c’était très équilibré. Comme cette année!»