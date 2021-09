Alex Stalock absent pour toute la saison

Les Oilers d’Edmonton pourraient devoir se priver des services du gardien de but Alex Stalock pour l’ensemble de la campagne 2021-2022.

Une condition médicale pourrait l’empêcher d’enfiler les patins.

«Il a contracté la COVID-19 avant la saison écourtée de 56 matchs, puis il a reçu le feu vert des médecins et a été avec nous, sur l’équipe de réserve, toute la saison, a d’abord indiqué le directeur général des Oilers Ken Holland, durant une conférence de presse en marge de l’ouverture du camp d’entraînement des siens, mercredi. À la fin de la saison, nous lui avons fait passer des tests médicaux, il est retourné chez lui et il en a passé quelques-uns de plus. Il a découvert qu’il pourrait souffrir d’un problème au cœur.»

«En se fiant à ce que nous savons, je ne pense pas qu’il puisse jouer au hockey cette année. Il était excité de venir au camp et de se battre pour un poste, mais il a été chercher des opinions différentes dans les dernières semaines, alors il recherche plus d’informations à ce sujet.»

Stalock avait connu sa meilleure saison en carrière en 2019-2020, avec le Wild du Minnesota, avant que le virus ne mette un frein à la campagne. Le portier avait préservé un dossier de 20-11-4, une moyenne de buts accordés de 2,67 et un taux d’efficacité de ,910.

Le Wild avait soumis son nom au ballotage et les Oilers en avaient profité pour le réclamer, le 1er mars. L’homme masqué n’a toutefois jamais eu la chance de disputer une seule minute pour la formation albertaine.

Un joueur non vacciné

Par ailleurs, Holland a confirmé qu’un de ses joueurs n’était toujours pas vacciné, sans toutefois révéler l’identité de ce dernier.

«Je crois que le joueur en question est dans un processus afin de faire un choix, et c’est une décision difficile, a ajouté Holland. Je veux lui accorder le temps approprié pour y réfléchir. Nous verrons où nous en sommes d’ici une semaine à 10 jours.»

En vertu des restrictions à la frontière canado-américaine, un patineur non vacciné d’une formation canadienne devrait s’isoler pour une période de 14 jours à son retour au pays avant de pouvoir sauter de nouveau sur la glace. En raison d’une telle restriction, un joueur qui n’a pas reçu les doses nécessaires pourrait ainsi rater une trentaine de duels, selon Holland.

«Ça rendrait les choses assez compliquées», a-t-il mentionné.

- Par ailleurs, le défenseur Duncan Keith devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers le 1er octobre, lui qui a dû se mettre en quarantaine après avoir reçu sa deuxième dose contre la COVID-19.