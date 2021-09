Un nouveau partenariat majeur entre la MLS et la Liga MX

Un nouveau chapitre du soccer nord-américain s’ouvrira en 2023 avec la participation de tous les clubs des deux meilleures ligues, la MLS et la LIGA MX, à une Coupe des ligues réinventée : un tournoi annuel s’étendant sur un mois.

Les deux championnats respecteront une trêve estivale d’un mois pendant leur saison afin d’organiser la Coupe des ligues.

Victor Montagliani, vice-président de la FIFA et président de la Concacaf, s’est joint au commissaire de la MLS, Don Garber, et au président de la LIGA MX, Mikel Arriola, pour l’annonce historique effectuée mardi lors d’une conférence de presse à New York.

Montagliani, Garber et Arriola ont annoncé que la nouvelle Coupe des ligues serait une compétition officielle menant à la Ligue des champions de la Concacaf, le vainqueur du tournoi étant directement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. De plus, les clubs qui termineront en deuxième et en troisième place de la Coupe des ligues seront qualifiés pour le premier tour de la Ligue des champions.

Soulignons que la finale 2021 de la Coupe des ligues, entre les Sounders de Seattle et le Club León, sera diffusée mercredi soir à TVA Sports et sur TVA Sports direct à compter de 22h en direct de Las Vegas.

Nouvelle étape historique

Nouvelle étape du partenariat grandissant entre les deux ligues visant à accroître la rivalité particulière entre la MLS et la LIGA MX, la Coupe des ligues de 2023 sera historique puisqu’il s’agira du premier grand tournoi de soccer auquel participeront toutes les équipes de l’élite de deux grands championnats.

«La nouvelle Coupe des ligues, à laquelle tous les clubs de MLS et de LIGA MX participeront sous la forme d’un tournoi annuel s’étendant sur un mois, posera de nouvelles bases quant aux possibilités entre nos deux ligues et exposera en outre nos joueurs et nos clubs à un public mondial, a déclaré le commissaire de la MLS, Don Garber. Depuis son lancement il y a trois ans et demi, notre partenariat avec la LIGA MX s’est intensifié rapidement et la concurrence a fait ressortir ce qu’il y avait de meilleur en nous.

«En route vers la Coupe du monde de 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le moment est idéal pour concevoir un tournoi qui rehaussera le profil de la Concacaf et montrera la passion incroyable que notre région a pour le soccer joué au plus haut niveau.»

«C’est un exemple d’harmonisation des objectifs et de coordination entre la confédération, la MLS et la LIGA MX, a réagi Arriola. Ce jour marque un avant et un après pour toute l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes, qui bénéficieront toutes grandement de cet accord.»

Des précisions supplémentaires au sujet de la Coupe des ligues réinventée continueront d’être dévoilées au cours des prochains mois.