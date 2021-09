Teuvo Teravainen entrevoit un bel avenir pour les Hurricanes

L’attaquant finlandais Teuvo Teravainen a connu une dernière saison particulière, ponctuée de COVID-19 et d’une commotion cérébrale. Il souhaite maintenant aller de l’avant et aider les Hurricanes de la Caroline à gagner la coupe Stanley.

«Avec la COVID-19, la blessure et tout, ç’a été une année assez étrange, a affirmé Teravainen au quotidien "News & Observer", mardi. Vous pouvez apprendre chaque année à mesure que vous vieillissez et que vous gagnez en expérience. J'ai dû traverser des moments plus difficiles, mais je pense que cela me rendra juste plus fort cette année.»

Concernant l’avenir, Teravainen s’est montré agréablement surpris de l’arrivée de son jeune compatriote Jesperi Kotkaniemi chez les Hurricanes.

«Ce n’est pas quelque chose qu’on voit souvent dans cette ligue», a-t-il convenu, à propos de l’offre hostile ayant réussi à arracher Kotkaniemi au Canadien de Montréal.

Invité à revenir sur la dernière campagne, Teravainen a préféré ne pas s’éterniser sur le sujet.

«C’est le passé maintenant, a-t-il tranché. Je suis excité par cette saison. [Il y a] de nouveaux joueurs dans l’équipe, les partisans seront de retour à l’aréna... Je suis excité à propos de tout ça.»

Rapidement lors de la saison dernière, le Finlandais de 27 ans avait dû se placer en quarantaine après avoir contracté la maladie. Puis, le 19 février, il a été durement frappé et il a subi une commotion qui lui a fait rater 32 matchs. Teravainen a ainsi été limité à cinq buts et 15 points en 21 rencontres.

Sur la bonne voie

L'attaquant a de bonnes raisons d’être excité par le futur. En effet, les Hurricanes ont participé aux séries éliminatoires pour une troisième saison consécutive et ont remporté quatre rondes au cours de cette séquence. Ils ont toutefois été éliminés en cinq parties par le Lightning de Tampa Bay au deuxième tour cette année, ce qui permet de mettre en lumière quelques lacunes à corriger pour accéder à la prochaine étape.

«Les choses semblent prometteuses et j’espère que nous pourrons mettre les choses en place. Je suis sûr que [l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour] sera capable de le faire. Les séries éliminatoires demeurent un monde différent et vous devez être à votre sommet face aux meilleures équipes. Nous étions assez proches, je pense, mais il y a quand même ces petites choses dans lesquelles nous devons être meilleurs pour gagner le championnat.»

«Je suis sûr que nous apprenons des défaites et des erreurs que nous commettons dans ces matchs serrés. Contre Tampa Bay, nous avons pris un peu trop de pénalités dans les moments cruciaux et leur talent prend le dessus lorsqu'ils ont trop d'occasions en avantage numérique.»