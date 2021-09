Pool de la NFL: la chasse aux quarts est ouverte

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la deuxième semaine d’activités dans la NFL a été dévastatrice pour certains quarts-arrière et pour les poolers qui détiennent leurs droits.

En effet, les amateurs ont vu Tua Tagovailoa (Dolphins de Miami), Andy Dalton (Bears de Chicago), Tyrod Taylor (Texans de Houston) et Carson Wentz (Colts d’Indianapolis) tomber au combat.

S’il est toujours possible que ces pivots soient à leur poste respectif lors de la troisième semaine d’activités du circuit Goodell, il est aussi important d’avoir une police d’assurance.

Dans cette optique, voici cinq quarts-arrière à cibler au ballottage cette semaine.

Derek Carr – Raiders de Las Vegas (Disponible dans 73% des ligues Yahoo!)

Carr a amassé plus de 380 verges de gains et deux passes de touché lors de chacun de ses deux premiers matchs de la présente saison. Son équipe est toujours invaincue et devrait poursuivre ses succès contre les Dolphins dimanche prochain. Le quart s’est fait mal lors de son dernier départ, mais l’entraîneur-chef Jon Gruden a affirmé qu’il s’attendait à ce qu’il joue cette semaine.

Daniel Jones – Giants de New York (Disponible dans 80% des ligues Yahoo!)

Même si les Giants connaissent (encore) un très mauvais début de saison, Jones réussit à tirer son épingle du jeu, lui qui doit constamment jouer du football de rattrapage. Dimanche, contre les Falcons d’Atlanta, le joueur de troisième année devrait connaître son meilleur départ jusqu’à maintenant en 2021.

Teddy Bridgewater – Broncos de Denver (Disponible dans 82% des ligues Yahoo!)

Comme dans le cas de Carr, Bridgewater a mené les siens à deux gains en autant de sorties. Cette semaine, il devrait s’amuser comme un petit fou contre les pauvres Jets de New York.

Sam Darnold – Panthers de la Caroline (Disponible dans 85% des ligues Yahoo!)

Parlant des Jets, Darnold semble enfin en mesure d’atteindre son plein potentiel depuis qu’il a quitté l’équipe de la Grosse Pomme. Entouré de plusieurs talents chez les Panthers, le troisième choix au total du repêchage de 2018 a plusieurs options intéressantes quand il lance le ballon.

Justin Fields – Bears de Chicago (Disponible dans 49% des ligues Yahoo!)

Si Dalton est en mesure de jouer, Fields devra à nouveau se contenter du rôle de réserviste. Il ne serait toutefois pas surprenant qu’il obtienne le poste de partant plus tôt que tard.