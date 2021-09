Les Red Sox tenteront de creuser l'écart à TVA Sports

Les Red Sox vont tenter de faire un pas de plus vers une place pour les éliminatoires, alors qu'ils reçoivent les Mets, mardi.

Ce match sera d'ailleurs présenté sur les ondes de TVA Sports.

La formation de Boston occupe le premier rang parmi les équipes repêchées et elle détient une avance d'un match et demi sur les Blue Jays et de deux matchs sur les Yankees.

Au monticule, Eduardo Rodriguez sera opposé à Marcus Stroman.