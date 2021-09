Les enjeux du camp

Le Tricolore reprend le collier, ce matin, un peu plus de deux mois après être passé à trois victoires de remporter la coupe Stanley. Ce sont 70 joueurs qui se présenteront à Dominique Ducharme, qui dirigera son premier camp d’entraînement au poste d’entraîneur-chef du Canadien.

Exemptés du tournoi de golf annuel de l’équipe, qui se tenait mardi, en raison des restrictions sanitaires imposées par la LNH, les joueurs se plieront aujourd’hui à une série de tests physiques et d’examens médicaux.

C’est demain que les 40 attaquants, 23 défenseurs et sept gardiens sauteront officiellement sur la glace pour la première fois. Lors de ce camp de trois semaines, ils disputeront six matchs préparatoires. Le premier aura lieu, dès samedi, à Toronto.

Malgré sa présence en grande finale, tout est à recommencer chez le Tricolore. Pour cette saison 2021-2022, qu’on espère normale, l’équipe montréalaise est de retour dans la division Atlantique avec, entre autres, le Lightning de Tampa Bay, les Maple Leafs de Toronto, les Panthers de la Floride et les Bruins de Boston.

En raison des nombreux mouvements de personnel au cours de la saison morte, le visage de la formation a quelque peu changé.

Phillip Danault, Jesperi Kotkaniemi, Corey Perry et Eric Staal sont partis.

David Savard, Mike Hoffman, Mathieu Perreault, Christian Dvorak et Cédric Paquette ont fait le chemin inverse.

Par conséquent, les trois prochaines semaines serviront à répondre à quelques questions et à confirmer certaines hypothèses. En voici quelques-unes :

LE GENOU DE PRICE

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Le 23 juillet, Carey Price a subi une opération à un genou. À ce moment, on indiquait que la convalescence du gardien de 34 ans devrait s’étendre de 10 à 12 semaines. Nous en sommes maintenant à la neuvième et Price a déjà été vu sur la glace en compagnie de l’un des thérapeutes sportifs de l’équipe. Reste maintenant à voir s’il sera en mesure de participer à l’un des six matchs préparatoires que les Montréalais disputeront à partir de samedi et s’il sera au sommet de sa forme pour l’ouverture de la saison à Toronto, le 13 octobre. Au cours de ces trois semaines, il aura également l’occasion de se familiariser avec Éric Raymond, le nouvel entraîneur des gardiens du Canadien.

L’ABSENCE DE WEBER

On le sait depuis le milieu de l’été : le Canadien devra se passer de son capitaine pour toute la durée de la saison. Et peut-être plus. Depuis l’arrivée de Shea Weber à Montréal, aucun joueur du CH n’a été utilisé plus souvent que lui (24 min 6 s en moyenne par match). Marc Bergevin et Dominique Ducharme ont beau répéter qu’on ne peut remplacer Weber, il faudra tout de même combler ces minutes. À première vue, c’est David Savard qui prendra sa place à la droite de Ben Chiarot. Toutefois, le Québécois risque d’être jumelé à Alexander Romanov, ce qui ferait sans doute un duo plus équilibré.

LA LIGNE DU CENTRE

Crédit photo : Photo AFP

Les départs de Phillip Danault et de Jesperi Kotkaniemi ont ramené sur la table un problème que l’on croyait enfin réglé après près d’une décennie de misère : la profondeur au centre. Bergevin a colmaté une partie de la brèche en faisant l’acquisition de Christian Dvorak. Ce dernier occupera la position de deuxième centre derrière Nick Suzuki. La suite est plus nébuleuse. Jake Evans part avec une longueur d’avance pour le poste de pivot du troisième trio. Mais on parle d’un athlète qui n’a que 60 matchs d’expérience dans la LNH. Où en est rendu Ryan Poehling dans son développement ? Il a connu une bonne fin de campagne à Laval, mais peut-il obtenir un poste régulier dans la LNH ? Pour ce faire, l’Américain de 22 ans devra déloger Cédric Paquette. Le passage du Gaspésien à Ottawa et en Caroline n’a pas été convaincant, mais il a livré de fiers services au Lightning.

AUTRES LUTTES EN ATTAQUE

En raison des limites du plafond salarial, Bergevin a dû amorcer la dernière saison avec 21 joueurs. Le coussin offert par l’absence de Weber à long terme devrait lui permettre, cette fois, de présenter une formation de 23 joueurs. Par conséquent, il y aura une lutte, chaque match, pour une place au sein du quatrième trio. Au nom de Poehling et de Paquette, on peut ajouter celui de Mathieu Perreault, capable d’évoluer à l’aile et au centre. Un soir donné, Artturi Lehkonen ou Joel Armia pourrait très bien passer son tour. Evans n’est pas, non plus, à l’abri d’une soirée sur la passerelle.

AUTRES OPTIONS À LA LIGNE BLEUE

Crédit photo : Photo AFP

Joel Edmundson, Jeff Petry, Romanov, Savard et Chiarot. Ce quintette devrait être indélogeable à la ligne bleue du Canadien. Toutefois, le poste de sixième défenseur est ouvert. Brett Kulak a offert des performances honnêtes depuis son arrivée à Montréal. Cependant, en faisant l’acquisition de Chris Wideman, Bergevin a donné une option de plus à son entraîneur. Même chose avec l’essai professionnel accordé à Cody Goloubef. Et qu’en est-il des jeunes Kaiden Guhle et Mattias Norlinder ? L’un des deux pourrait-il amorcer la saison dans la LNH ?

LE RETOUR DE DROUIN

Crédit photo : Photo d'archives

On l’a vu sur les ondes de TVA Sports et de RDS : Jonathan Drouin semble plus serein que jamais. Son retour en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux sera un ajout et un atout pour le Tricolore. Ducharme a confirmé qu’il l’utiliserait à l’aile. Avec qui ? La chimie semblait bien opérer avec Suzuki et Josh Anderson au début de la dernière saison. Par ailleurs, l’aisance de l’attaquant de 26 ans à fabriquer des jeux et la touche de Cole Caufield près du filet adverse pourrait assurément être une combinaison intéressante.