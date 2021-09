«Je le vis au bon moment» - Mathieu Perreault

En acceptant l'offre d'un an des Canadiens de Montréal le 29 juillet dernier, l'attaquant Mathieu Perreault a réalisé un rêve d'enfance.

Et même si cela survient un peu tard dans sa carrière de hockeyeur, à 33 ans, le Québécois assure qu'il ne changerait rien à ce scénario.

«Je le vis au bon moment, a-t-il avoué mardi lors d'une entrevue à JiC, sur les ondes de TVA Sports. Je suis rendu à un stade où venir à Montréal était quelque chose que je voulais.

«Quand l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité une seconde, c'était une chance en or. Je reviens à la maison.»

Et Perreault a hâte de renouer avec le Centre Bell, un endroit où il a connu sa large part de succès.

«Je me disais que si je pouvais jouer à Montréal pendant 41 matchs, ce serait le fun, a-t-il admis. J'ai toujours eu beaucoup de succès quand je venais jouer ici.

«Ce n'est pas une discussion que j'ai eu avec Marc Bergevin, mais c'est un fait et je suis certain qu'il y a pensé tout comme moi.»

On ne sait pas si Perreault commencera la saison au centre ou à l'aile, mais une chose est certaine, il préfère jouer au centre.

«J'ai joué toute ma carrière au centre, c'est là que je suis le plus confortable, a-t-il dit. À cette position, tu as plus le contrôle sur les performances de ton trio.»

