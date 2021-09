Zajac se retire avec les Devils

L'attaquant Travis Zajac a annoncé qu’il accrochait ses patins, lundi, pour accepter une nouvelle mission avec les Devils du New Jersey.

Le joueur de 36 ans a disputé 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont 14 avec les Devils et la dernière avec les Islanders de New York. Il a ainsi signé un contrat d’une journée pour se retirer dans l’uniforme des Devils.

Il occupera dorénavant un rôle dans le développement des joueurs, autant sur la glace qu’à l’extérieur.

«Comme enfant, sur les patinoires extérieures de Winnipeg, je rêvais de jouer dans la LNH, s’est-il remémoré dans un communiqué. Comme aîné d’une fratrie de quatre garçons, c'était l'environnement parfait pour le hockey. Grâce au soutien indéfectible de mes parents, ce rêve est devenu réalité.»

«[Ma famille] a de profondes racines au New Jersey. Ma femme [Nicole] y a étudié et nos trois enfants y sont nés. Il est maintenant temps pour moi de m'intégrer dans cette même communauté où j'ai grandi jusqu'à l'âge adulte. C'est là où se trouve mon cœur, c'est ma maison, et je n'ai jamais ressenti le contraire.»

Éthique irréprochable

Zajac a été un choix de premier tour, la 20e au total, lors du repêchage de la LNH en 2004. Depuis, il a joué 1037 parties, dont 1024 avec les Devils, totalisant 203 buts et 552 points.

«Tout le monde dans la LNH reconnaît que l'éthique de travail et le style de jeu de Travis Zajac reflètent [ceux] des Devils du New Jersey, a commenté le directeur général Tom Fitzgerald. Sa façon de s’entraîner, sa discipline et sa concentration ont déteint sur chaque joueur qui est entré dans ce vestiaire au cours de ses 15 ans de carrière.»

«J'ai hâte que Travis travaille avec notre organisation, selon ses conditions et son calendrier, d'une manière qui influencera les futurs Devils de la même manière que lorsqu'il jouait. Nous sommes ravis de savoir que nous verrons la famille Zajac autour des patinoires du Prudential Center pour les années à venir.»

Les Devils lui rendront par ailleurs hommage lors de la visite des Jets de Winnipeg le 10 mars prochain. Son 1000e match sera alors souligné, ce que la pandémie de COVID-19 n’avait pas rendu possible à l’époque.