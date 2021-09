Les deux volets du dossier Mihailovic

Publié aujourd'hui à 13h56

Mis à jouraujourd'hui à 13h56

Quel est le prix de Djordje Mihailovic? C’est la question à (plus de) 1000$ en ce moment. Il y a des rumeurs d’intérêt probable qui ont circulé en provenance du Vieux Continent.

Pour se prêter à l’exercice, il faut se mettre dans la peau d’un directeur sportif. Du point de vue d’Olivier Renard, l’équipe va bien. Le CF Montréal est 5e dans l’Est. Et c’est entre autres grâce à Mihailovic.

Il est donc normal que sa valeur monte. Il y a deux façons d’analyser ce dossier : le projet sportif et le retour sur investissement.

D’une part, le CF Montréal pourrait obtenir un excellent retour sur les 800 000$ (potentiellement 1 million avec prime de performance) qu’il a déboursés pour l’Américain. Et ce fameux retour peut être utilisé comme allocation générale pour améliorer l’effectif.

D’autre part, nous sommes dans l’ère 1 de Wilfried Nancy. L’équipe développe un style de jeu convaincant et offre des performances intéressantes. Remplacer un joueur comme Mihailovic fait aussi partie de l’équation.

Peut-être qu’un joueur comme Matko Miljevic, qu’on connaît peu pour l’instant, pourrait être une solution, mais il est trop tôt pour se prononcer. Miljevic n’a pas disputé de minutes. Est-ce qu’il s’ajustera au style de jeu du CF Montréal et à la ligue? Va-t-il développer une aussi bonne complicité avec ses coéquipiers que Mihailovic? Lorsqu’on vend un joueur, il faut considérer tout ça et, plus précisément, sa perte sur le plan technique.

Prenons l’exemple de Atlanta United, qui a peiné à trouver le remplaçant de Miguel Almiron (Pity Martinez, Barco) ou l’Union de Philadelphie qui n’a plus le même mordant depuis le départ de Brenden Aaronsson.

Vendre un joueur ne garantit pas le succès de son ou ses prochains remplaçants, car une certaine partie du travail au chapitre de la cohésion du club est à refaire. Le plan technique progresse, le CF Montréal entre dans la conversation pour les séries en 2021, mais dans l’ère 2, comme toute équipe compétitive, il voudra être une formation de premier plan dans l’Est et, pourquoi pas, remporter la coupe MLS dans le futur.

Intérêt du joueur

On oublie souvent que, sur le territoire nord-américain, contrairement aux règles d’échanges de la MLS ou des autres ligues sportives, le joueur a son mot à dire dans l’équation même si les sirènes de l’Europe sonnent.

Un joueur comme le numéro 8 montréalais, par son ambition du haut niveau, doit y voir une étape à franchir dans sa carrière sportive. Aller à la bonne équipe, dans le bon championnat... voilà des considérations qui occupent les pensées d'un joueur. Tajon Buchanan, par exemple, a fait un choix pour lui avec les nombreuses options placées devant lui.

Nuances

Toutes ces questions ne sont pas évidentes. Et encore faut-il déterminer le prix exact de Mihailovic.

La MLS opère un virage jeunesse et plusieurs prodiges ont été transférés dans les années récentes. Voici quelques exemples.

Selon transfertmarkt

Gianluca Busio (19 ans) – Sporting Kansas City à Venise en Série A – 10,5 millions $

Tanner Tessman (19 ans) – FC Dallas à Venise en Série A – 5 millions $

Tajon Buchanan (22 ans) – Revolution de la Nouvelle-Angleterre à Bruges en Belgique – 7 millions $

Alphonso Davies (19 ans) – Whitecaps de Vancouver au Bayern Munich en Bundesliga – 15 millions $ + 28 millions $ en bonis de performance

Il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui font monter leur valeur en MLS. En regardant les transferts du passé, n’oublions pas que chacun d’eux est différent.

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. De quels marchés les clubs intéressés viennent-ils? La Premier League? La Liga? La Bundesliga? La Belgique?

Première ou deuxième division? Cela influence le pouvoir d’achat du décideur.

Les joueurs qui ont été transférés par le passé étaient aussi des internationaux, et ce n’est pas le cas de Mihailovic à l’heure où on se parle, même si on se doute que ça pourrait changer.

Alors, je vous lance la question : quel est le prix de Djordje Mihailovic?