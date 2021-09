Jesse Ylönen a déjà frappé un mur

Jesse Ylönen représentait l’un des espoirs intrigants à ce camp des recrues du Canadien de Montréal. Choix de deuxième tour (35e au total) au repêchage de 2018, le Finlandais espérait probablement cogner à la porte du grand club après une saison de 17 points (9 buts, 8 passes) en 29 matchs l’an dernier, avec le Rocket de Laval.

Mais Ylönen a déjà frappé un mur. L’ailier droit a refusé de se faire vacciner contre la COVID-19. Si le vaccin demeure un choix personnel, cette décision pourrait drôlement compliquer la vie du jeune hockeyeur.

Depuis le début du camp des recrues, Ylönen n’a toujours pas endossé l’uniforme du Tricolore. Jean-François Houle, l’entraîneur en chef du Rocket de Laval, l’a laissé de côté pour les deux rencontres contre les Sénateurs d’Ottawa.

Après le revers de 4 à 3 dans ce deuxième match, Houle marchait sur des œufs pour parler du cas de Ylönen.

«On va gérer ça comme on peut, a dit Houle. On respectera ce que la LNH dit, on suivra les protocoles. C’est une décision personnelle pour Ylönen.»

Puisqu’il n’a pas reçu les deux doses de vaccin, Ylönen a fait une quarantaine à son arrivée au Canada. Il a terminé sa période d’isolement, mais il n’a pas assez patiné au cours des derniers jours pour revêtir l’uniforme de son équipe lors d’un match.

Au DG de trancher

Sur le simple plan de la logistique, Ylönen se place dans une position très délicate. Il pourrait ne pas obtenir l’autorisation pour voyager aux États-Unis. Le Rocket jouera 22 de ses 72 matchs en sol américain.

Si les dirigeants de la Ligue américaine n’ont pas encore complètement fignolé leur protocole pour la COVID-19, les dirigeants de la LNH ont déjà instauré des règles sévères contre les joueurs non vaccinés.

La LNH permettra à ses joueurs non vaccinés de jouer, mais il y aura plusieurs barrières sur leur chemin. Si les restrictions aux frontières les empêchent de voyager ou s’ils contractent la COVID-19 en raison d’un non-respect des protocoles, ils seront suspendus sans salaire.

Dans un tel contexte, Ylönen pourrait-il passer la prochaine saison sans recevoir son vaccin? «Je n’en ai aucune idée, a répliqué Houle. Ça va dépendre de ce que Marc Bergevin voudra faire.»

Houle a également précisé qu’il n’a pas eu le temps de s’asseoir avec son jeune espoir pour lui parler.

«Je ne lui ai pas parlé, a-t-il mentionné. C’est un choix personnel.»

Rafaël Harvey-Pinard, un autre bel espoir du CH à ce camp, a décrit Ylönen, le joueur de hockey.

«Ce serait une grosse perte, on souhaite le voir avec nous, a affirmé Harvey-Pinard. Jesse est un joueur d’impact dans une équipe. Il a de belles aptitudes offensivement, mais aussi défensivement. C’est un gars qu’on utilise dans toutes les sphères du jeu. Ce serait important qu’il soit là pour nous.»

Le cas Lefebvre à Columbus

À Columbus, les Blue Jackets ont libéré Sylvain Lefebvre avant le début du camp. Non vacciné pour des raisons personnelles, Lefebvre a ainsi perdu un contrat de trois ans comme adjoint de Brad Larsen. Jarmo Kekäläinen, le directeur général des Blue Jackets, a justifié le renvoi de Lefebvre par son incapacité à remplir son mandat d’entraîneur.

«Nous avons dû mettre un terme à notre association parce qu’il ne pouvait pas faire son travail, a mentionné Kekäläinen au site The Athletic. Nous avons besoin d’un entraîneur. Si vous n’êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas faire votre travail de coach. Vous ne pouvez pas être dans les vestiaires, ne pouvez pas être dans la salle des entraîneurs, ne pouvez pas être sur le banc, ne pouvez pas être dans l’avion avec nous... Nous avons besoin d’un entraîneur.»