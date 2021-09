Ronaldo marque, Manchester United rejoint Liverpool

Un but de Cristiano Ronaldo et un penalty arrêté à la dernière minute ont offert trois points à Manchester United contre West Ham (2-1) dimanche, pour la 5e journée de Premier League, alors que Brighton, vainqueur de Leicester (2-1), est sur le podium.

Attendus au tournant après leur déconvenue à Berne (défaite 2-1 contre les Young Boys), mercredi en Ligue des Champions, les Red Devils s'en sont tiré grâce à l'arrêt de David De Gea à la toute dernière seconde, face à un adversaire délicat.

Avec 13 points, ils rejoignent Liverpool en tête, même si les Reds restent devant à la différence de but, en attendant Chelsea qui pourrait aussi atteindre ce total en cas de succès à Tottenham.

Cette victoire au scénario complètement fou et après une série de décisions arbitrales contestées - notamment deux penalties refusés à Ronaldo à 1-1, qui semblaient pourtant évidents - vaut cher, notamment pour Ole Gunnar Solskjaer, fragilisé par la défaite européenne en milieu de semaine.

Face aux Londoniens entraînés par David Moyes, ex-coach des Red Devils, qui se sont affirmés depuis un peu plus d'un an comme une équipe-piège pour les gros, United a une nouvelle fois dû faire appel à sa capacité de réaction hors-norme.

Brighton défait Leicester

Bien regroupés, les Hammers avaient laissé très peu de marge de manoeuvre à United tout en étant redoutables en contre.

Ils avaient même réussi à prendre l'avantage à la demi-heure de jeu, sur un tir de Saïd Benrahma dévié par Rapaël Varane et qui avait pris De Gea à contre-pied (1-0, 30e). Un scénario qui ne fait jamais peur aux Red Devils, équipe à réaction par excellence.

La réponse est venue, sans surprise, de Ronaldo, auteur de son 4e but en trois matches, C1 comprise, qui a repris un centre avec plein de détermination avant de récupérer le ballon repoussé par le gardien pour égaliser (1-1, 35e).

C'est ensuite Jesse Lingard, fautif mercredi sur le but qui a offert la victoire aux Suisses, qui a fait basculer le match d'une frappe croisée dans la lucarne, face au club où il s'était relancé en prêt l'an dernier (2-1, 89e).

Une main de Luke Shaw, logiquement sanctionnée d'un penalty, a failli gâcher le scénario, mais c'était sans compter sur la belle détente de De Gea sur sa gauche pour repousser la tentative de Mark Noble (90e+4).

L'autre match du début d'après-midi s'est terminé sur le même score, avec un scénario moins fou, mais des décisions arbitrales tout aussi discutées.

Brighton, équipe-surprise du début de saison, avait ouvert le score sur un penalty du Français Neal Maupay, après une main de Jannik Vestergaard (1-0, 35e).

Danny Wellbeck a doublé la mise, de la tête, en début de seconde période (2-0, 50e), avant que l'inévitable Jamie Vardy ne réduise le score pour les Foxes avec encore une demi-heure à jouer (2-1, 61e).

Lors d'une fin de match haletante Ademola Lookman et Wilfred Ndidi ont vu tour à tour la VAR leur refuser le but de l'égalisation. De quoi permettre aux Seagulls de pointer provisoirement à la 3e place, avec 12 unités, alors que Leicester se retrouve 12e, une place inhabituelle pour les Foxes ces dernières années, avec six points seulement.