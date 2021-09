Les Voltigeurs remportent un festival offensif

Les Voltigeurs de Drummondville ont remporté le seul match préparatoire disputé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec prévu au calendrier, dimanche au Centre Marce-Dionne, en défaisant le Phoenix de Sherbrooke au compte de 7 à 5.

L’attaquant Alexis Morin s’est particulièrement signalé pour les vainqueurs, en complétant son tour du chapeau, en plus d’amasser une mention d’aide. Luke Woodworth s’est aussi démarqué en se faisant complice de quatre des sept réussites des siens, tandis que le défenseur Jacob Dion a obtenu trois mentions d’aide.

Anthony Munroe-Boucher a été le plus productif pour le Phoenix, avec un filet et deux mentions d’aide.

Le premier et le deuxième choix du plus récent repêchage du circuit Courteau, respectivement Ethan Gauthier (Phoenix) et Tyler Peddle (Voltigeurs), ont su tirer l’épingle de leur jeu, en secouant les cordages chacun une fois.