Les Blue Jays frappent fort et tôt

Une poussée de cinq points dès la première manche a permis aux Blue Jays de Toronto de vaincre les Twins du Minnesota par la marque de 5 à 3, dimanche au Rogers Centre.

Vladimir Guerrero fils a entamé cette séquence hâtive avec un simple poussant Marcus Semien au marbre. L’athlète de 22 ans a ensuite complété son tour des sentiers grâce à Bo Bichette, qui a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain. Lourdes Gurriel fils et Breyvic Valera ont conclu le tour au bâton avec un simple d’un point chacun.

Le lanceur partant des visiteurs, Luke Farrell (1-1), a été la victime de ce début de match. Les Twins l’ont même retiré du monticule après ce seul tour au bâton, lors duquel il a permis sept coups sûrs et retiré un seul adversaire sur des prises.

Du côté des vainqueurs, l’artilleur Jose Berrios (12-8) s’est mérité la victoire. En six manches et deux tiers sur la butte, le droitier a fait mordre la poussière à six frappeurs. C’est toutefois lui qui a permis les trois points adverses, sur quatre coups sûrs et un but sur balles.

Le releveur Jordan Romano a, pour sa part, signé son 19e sauvetage de la saison.

Nick Gordon a produit les deux premiers points des Twins, à l’aide d’un double en quatrième manche. Ben Rortvedt a produit l’autre point, en raison d’un circuit en solo.