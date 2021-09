Joueur par excellence: Donaldson voterait pour Guerrero fils

S’il avait son mot à dire dans la sélection du joueur par excellence dans l’Américaine, le joueur des Twins du Minnesota Josh Donaldson voterait pour le représentant des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils.

Samedi, dans un entretien avec le quotidien «Toronto Sun», le vétéran de 35 ans a indiqué qu’il préférait le fils de l’ancien joueur des Expos de Montréal au spectaculaire Shohei Ohtani, des Angels de Los Angeles.

• À lire aussi: Ça brasse chez les Padres

• À lire aussi: Les Blue Jays dans une course folle

«Pour moi, Vlad a un plus grand impact sur les affrontements de son équipe sur une base quotidienne, a indiqué Donaldson. Pour moi, c’est ce que représente un joueur par excellence.»

«Ils [les Jays] ont une belle formation, mais sans Vlad, il ne s’agit pas de la même équipe. Cela fait une énorme différence», a ajouté celui qui a remporté le titre de joueur par excellente dans la Ligue américaine en 2015, alors qu’il portait les couleurs des Blue Jays.

Avant les affrontements de dimanche, Guerrero fils menait l’Américaine pour les coups de circuit (45), les coups sûrs (175), les points marqués (118) et la moyenne au bâton (,318).

De son côté, Ohtani connait une saison extraordinaire, lui qui œuvre comme voltigeur et comme lanceur. Le Japonais a claqué 44 longues balles et produit 94 points jusqu’à maintenant cette saison. Il a aussi maintenu une fiche de 9-2 et une moyenne de points mérités de 3,36 sur la butte.

«Les gens veulent donner l’honneur à Shohei depuis des mois et il fait quelque chose de remarquable sur le terrain, a dit Donaldson. Nous n’avions jamais vu ça et c’est incroyable. Cependant, les Angels ne seront pas des éliminatoires.»

«Je n’essaie pas d’enlever quoi que ce soit à Shohei, a-t-il poursuivi. Je pense que ce qu’il fait est incroyable. C’est juste que Vlad est là tous les jours. Il est au centre de sa formation et il connait une année extraordinaire.»