Hugo Houle: une journée éprouvante en Belgique

(Sportcom) – Hugo Houle a fait bonne figure au contre-la-montre des Championnats du monde de cyclisme sur route, en Belgique, avec une 20e place.

L’athlète de Sainte-Perpétue a complété le parcours de 43,3 kilomètres qui séparaient les villes de Knokke-Heist et Bruges en 50 minutes 50 secondes, un peu plus de trois minutes derrière le gagnant, et nouveau champion du monde, l’Italien Filippo Ganna.

«J’ai connu un bon départ. Vers la mi-parcours, j’ai commencé à souffrir un peu, j’avais prévu accélérer le rythme, mais mes jambes avaient de la difficulté à suivre. Je me suis battu pour conserver mon allure. Ç’a été une journée très éprouvante. Je suis quand même fier de ma sortie», a commenté Houle après sa performance.

Ganna a dû travailler fort dans le final pour arracher la victoire au Belge Wout Van Aert, qui venait tout juste de remporter le Tour de Grande-Bretagne. Seulement 6 secondes ont séparé Ganna et Van Aert.

«Ganna et Van Aert sont dans une classe à part. Ils se sont livré une très grosse lutte et c’était beau à voir», a mentionné Houle.

Remco Evenepoel, le compatriote de Van Aert s’est quant à lui emparé de la troisième position, 44 secondes derrière le vainqueur.

La semaine dernière, Houle a remporté le contre-la-montre aux Championnats canadiens disputés en Beauce. Le cycliste qui aura 31 ans la semaine prochaine avoue qu’il s’agissait d’une belle préparation pour les Championnats du monde, même si les parcours étaient extrêmement différents.

«Il y avait énormément de montées en Beauce, contrairement à ici, en Belgique, où le parcours était sur le plat tout au long. Il fallait produire un offert constant pendant une cinquantaine de minutes. C’était une bonne préparation, mais le voyage a été difficile à gérer avec le décalage horaire.»

Houle retournera s’entraîner à Monaco au début de la semaine avant d’effectuer un retour en Belgique vendredi pour participer à la course par équipe en compagnie des autres membres de l’équipe nationale.