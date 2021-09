L’état d’esprit irréprochable de Samuel Piette

L’entraîneur du CF Montréal, Wilfried Nancy, s’est montré très élogieux à l’endroit du milieu québécois Samuel Piette, dimanche, après la victoire de 2-0 contre le Fire de Chicago.

Et pourtant, Nancy avait choisi de sortir Piette du match au profit de l’Égyptien Ahmed Hamdi dès le début de la deuxième demie. Il s’agissait d’un ajustement tactique après que Chicago eut réussi à menotter l’attaque montréalaise lors de la première demie.

Ce changement fut le bon : Hamdi a bien fait et Montréal a ensuite marqué deux fois. Ce qui a également aidé, a assuré Nancy, c’est la réaction de Piette. Ce dernier s’est comporté comme un vrai «leader», a indiqué l’entraîneur, acceptant de laisser sa place rapidement sans rechigner, pour ensuite soutenir le groupe.

«On l’a dit dans le vestiaire, je tiens à remercier Sam, c’est le groupe que j’aime, a-t-il affirmé. C’est ça, un groupe. Je lui ai dit que je changeais tactiquement et il savait la raison. Il a été irréprochable dans l’état d’esprit et il a galvanisé l’équipe. Bravo à lui et c’est grâce à ça qu’on a gagné le match.»

Voyez son point de presse d'après-match en vidéo principale et ceux des joueurs Rudy Camacho et Djordje Mihailovic ci-dessous:

Point de presse d'après-match de Rudy Camacho -