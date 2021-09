Canucks: Jim Benning tente de calmer le jeu

À quelques jours de l’ouverture des camps d’entraînement dans la Ligue nationale de hockey (LNH), les Canucks de Vancouver n’ont toujours pas réglé les dossiers contractuels de l’attaquant Elias Petersson et du défenseur Quinn Hughes.

Les deux patineurs vedettes ont conclu leur entente de recrue la saison dernière et ils sont devenus joueurs autonomes avec compensation en juillet dernier.

• À lire aussi: Jonathan Drouin, la fierté d'un village

• À lire aussi: Les Oilers règlent un épineux dossier

Dans un entretien réalisé avec le réseau Sportnet jeudi dernier, le directeur général des Canucks, Jim Benning, a tenté de se faire rassurant.

«Personne n’est frustré dans les deux camps, a-t-il clamé. Nous essayons simplement de trouver un terrain d’entente où tout le monde sera heureux. Nous discutons tous les jours ou tous les deux jours. Il reste une semaine avant le début de notre camp d’entraînement. Il nous reste donc du temps pour conclure des ententes et faire en sorte que ces gars-là soient du camp.»

Il semble d’ailleurs très important pour Benning que Petersson et Hughes amorcent leur campagne en même temps que leurs coéquipiers.

«S'il est possible de trouver des ententes avant le camp, j'aimerais essayer de résoudre cela, parce que ce sont encore de jeunes joueurs. Ils sont encore en développement et je pense que le camp d'entraînement est important pour eux.»

Depuis le début de sa carrière dans la LNH, Petersson a inscrit 65 buts et fourni 88 aides pour 153 points en 165 matchs de la saison régulière. L’an dernier, il a été limité à seulement 26 rencontres, et ce, en raison d’une blessure à un poignet.

Pour sa part, Hughes vient de connaître une autre excellente saison. L’arrière a amassé trois buts et 38 mentions d’aide pour 41 points en 56 parties.

Les deux jeunes hommes ont le même agent, soit le Québécois Pat Brisson.

«Nous sommes en communication constante avec Pat Brisson et son groupe, a assuré Benning. La communication est bonne et nous essayons simplement de trouver un terrain d'entente qui sera satisfaisant de leur point de vue et du nôtre. Ce sont des acteurs importants pour l'avenir de notre équipe et de notre groupe, mais ce sont des contrats compliqués.»