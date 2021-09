Rouge et Or - Carabins: qui retrouvera le chemin de la victoire?

Le Rouge et Or de Laval et les Carabins de Montréal tenteront chacun de retrouver le chemin de la victoire, samedi soir.

Ce match vous sera présenté à TVA Sports ainsi que sur TVA Sports direct à compter de 19h.

C’est donc dire que l’une de ces deux formations subira une deuxième défaite consécutive, scénario que l’on n’aurait jamais prédit dans une RSEQ qui était loin d’être paritaire depuis plusieurs années.

Le Rouge et Or se remet du premier revers de son histoire face au Vert & Or de Sherbrooke, par la marque de 23-17.

Les Carabins, eux, ont mordu la poussière 31-28 face aux Stingers de Concordia la semaine dernière.

L’analyste de TVA Sports Denis Casavant a mis la table pour l’affrontement entre les deux puissances à Salut Bonjour. À voir dans la vidéo ci-dessus.