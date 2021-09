Un duel inhabituel entre les Carabins et le Rouge et Or

Samedi, la rivalité entre les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval reprendra enfin. Mais cette fois, ce sera dans des circonstances très inhabituelles que les deux formations croiseront le fer.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct, samedi, dès 18h30.

En effet, les deux équipes s'affronteront pour la première fois depuis 2002 alors qu’elles ont subi une défaite la semaine précédente. En effet, les «Bleus» ont été défaits par les Stingers de Concordia, 31-28, alors que les «Rouges» ont été battus par le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, 23-17.

«C’est une dynamique complètement différente, a souligné l’entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca, vendredi, lors de l’émission Salut Bonjour sur les ondes de TVA. 55 % de nos joueurs, la semaine dernière, jouaient un premier match au CEPSUM. C’était un gros événement pour eux.

«Cette une saison où on va pouvoir déterminer la force des équipes plus tard, car ce sont des premières pour tout le monde.»

L’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin, abonde dans le même sens.

«50 % de notre équipe n’avait jamais joué contre Sherbrooke, donc ce n’est aucunement alarmiste, a tempéré Constantin. [...] On est une équipe très jeune et c’est bon que ce soit déjà derrière nous, car ça allait arriver. Mais ç’a été très productif pour apprendre des leçons.»

Ainsi, vendredi, la bataille de la 20 reprendra avec à l’enjeu, bien sûr, les précieux points au classement, mais également un bon souper pour les deux entraîneurs, également amis, sur «le bras» du perdant.

