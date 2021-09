«Miljevic est prêt»

Le nouveau joueur du Club de Foot Montréal, Matko Miljevic, acquis il y a près d'un mois déjà, semble prêt à obtenir quelques responsabilités dans la formation de Wilfried Nancy.

Le milieu de terrain a d'ailleurs bien fait avec l'équipe de réserve U23, marquant deux buts récemment dans un match contre Orlando.

«Ça donne à Wilfried Nancy un peu plus de solutions, a souligné l'analyste-soccer Patrice Bernier lors de l'émission Le magazine CF Montréal sur les ondes de TVA Sports. Peut-être pas pour commencer, mais rentrer et petit à petit, peut-être. Est-ce que c'est lui qui fera le penchant de Torres? Car pour Torres, on sent que c'est beaucoup, c'est lourd le volume.»

Et Miljevic semble être en bonne forme physique, contrairement à une autre récente acquisition du club, le défenseur Robert Thorkelsson, qui n'a toujours pas disputé de parties avec le onze montréalais.

«Je l'ai bien aimé, a de son côté indiqué l'analyste-soccer Vincent Destouches. [...] Il n'avait pas joué depuis février dernier, car il ne voulait pas prolonger avec son club en Argentine. Et on se pose la question dans quelle forme (physique) il est. Je l'ai vu, je peux vous le dire. Il est en forme et il est prêt à contribuer. Il est prêt. Il est capable de marquer, il est dynamique dans ses courses au milieu de terrain. Il est plus dans le moule de Mihailovic. [...] Il pourrait surprendre.»

Maintenant, il ne reste qu'à savoir quelles seront les intentions de l'entraîneur du CF Montréal. Sera-t-il tenté de l'intégrer à sa formation lors du match contre les Wanderers d'Halifax en Championnat canadien?

