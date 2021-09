Kevin Roy se joint au Rocket

Le Rocket de Laval, club-école du Canadien de Montréal, a octroyé un contrat d’une saison à l’attaquant québécois Kevin Roy, vendredi.

Le natif de Greenfield Park a obtenu une entente à un volet dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Roy détient une expérience de 218 rencontres dans le circuit de développement. Il a porté les couleurs des Gulls de San Diego, des Thunderbirds de Springfield, des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton et des Roadrunners de Tucson.

L’an dernier, avec la dernière équipe de cette liste, le patineur de 28 ans a touché la cible à 11 reprises et fourni 19 mentions d’aide pour 30 points en 35 rencontres.

Sélectionné en quatrième ronde (97e au total) du repêchage de 2012 par les Ducks d’Anaheim, Roy a pris part à 28 parties en carrière dans la Ligue nationale, en 2017 et en 2019. Dans les couleurs des «Canards», il a amassé six buts et une aide.