Bryce Harper fait forte impression à Philadelphie

Les Phillies de Philadelphie pourraient bien surprendre et se hisser en séries éliminatoires, surtout si le joueur vedette Bryce Harper continue à jouer de la sorte.

La formation de la Pennsylvanie a effectué une remontée, jeudi, contre les Cubs de Chicago. Elle l’a remporté 17 à 8 après avoir pris un retard de 7 à 0 et Harper a contribué à ce festival offensif avec quatre points produits. Trois de ceux-ci sont survenus grâce à une claque qui s’est retrouvée chez les spectateurs, alors que Odubel Herrera et Jean Segura étaient sur les sentiers.

Ainsi, les Phillies se retrouvent à trois places des éliminatoires, soit 2,5 matchs derrière les Cardinals de St. Louis.

«Ça fait du bien, a mentionné Harper, au site internet du baseball majeur. Mais, il nous reste un bout de chemin à faire. Je veux simplement continuer à bien jouer et connaitre du succès au bâton. Il faut continuer ainsi pour terminer la saison.»

Le joueur natif de Las Vegas se situe au 14e rang des ligues majeures avec 33 coups de circuit et est vanté par tous ses coéquipiers, qu’il domine au chapitre des longues balles et des points produits.

Cependant, l’athlète a affirmé que les performances de son équipe sont bien plus importantes que ses statistiques personnelles, au point où il y prête le moins d’attention possible.

«Je n’aime vraiment pas regarder mes chiffres, a révélé Harper. Je ne les ai pas regardés. Je n’aime pas quand Joe [Girardi] me montre mes chiffres. Je ne laisse pas mes amis ou même ma femme, Kayla, me les montrer. Je ne les regarde pas sur Instagram.»

«Mes amis le savent, il ne faut pas me texter ce genre d’affaires, a-t-il poursuivi. Ils ne me disent rien à ce propos. C’est même le cas pour mon père. J’essaie de m’en écarter complètement et de laisser les pièces tomber là où elles tomberont.»

Joueur le plus utile

Les discussions pour déterminer qui sera titré «joueur le plus utile» de la saison dans le baseball majeur vont déjà bon train, mais Harper a assurément envoyé sa candidature, dernièrement. C’est du moins ce que pense son entraineur.

«Le spectacle est bon depuis un moment, ici, a dit l’entraineur de l’équipe Joe Girardi. Ses chiffres sont incroyables. Ce n’est pas ‘’le joueur le plus utile en séries’’, mais bien ‘’le joueur le plus utile en saison’’. Je crois qu’il est en train de le mériter.»

Harper a toutefois réitéré que, pour lui, tout ça n’a pas vraiment d’importance et qu’il veut simplement contribuer aux succès de sa formation.

«Je sais que c’est un peu fou et que ça n’a pas vraiment de sens, mais je n’aime pas discuter du joueur le plus utile, ni regarder mes chiffres ou voir où j’en suis à un certain stade de la saison. Je veux jouer ma partie. Je veux me présenter chaque soir et m’assurer que je joue au champ droit et que je sois troisième au bâton pour aider mon équipe à gagner.»