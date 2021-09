Shohei Ohtani lancera-t-il de nouveau?

Le joueur-vedette des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani pourrait bien ne plus participer à un match du baseball majeur cette saison, du moins, à titre de lanceur.

Avant le duel de jeudi après-midi contre les White Sox de Chicago, son gérant Joe Maddon a admis que son prochain départ avait été repoussé. Ohtani devait œuvrer au monticule le lendemain face aux Athletics d’Oakland, mais il a ressenti de la douleur durant un entraînement, mercredi. L’instructeur a préféré ne pas courir de risque et a décidé de ne pas le dépêcher sur la butte pour la série de la fin de semaine.

Même s’il ne croit pas que l’athlète de 27 ans soit aux prises avec une blessure affectant ses présences à long terme, Maddon a évoqué la possible fin de campagne d’Ohtani le lanceur. Avec 16 parties à disputer et une participation aux séries éliminatoires paraissant invraisemblable, le scénario semble logique.

«C’est seulement de la douleur. Selon moi, il s’agit du résultat d’une longue année. C’est mon explication, mais il n’y a pas eu non plus de plan pour qu’il rencontre un médecin, a affirmé le gérant au site MLB.com avant d’évoquer une possible fin de saison du joueur concerné en tant qu’artilleur. Cela pourrait faire partie de la conversation. Ce n’est pas rendu là. J’en ai parlé, mais nous en discuterons encore quand il se sentira mieux et ensuite, nous déciderons.»

Un objectif

L’une des sources de motivation pour Ohtani serait d’atteindre le plateau des 10 victoires en 2021. Cependant, ce ne sera pas le facteur déterminant quant à la marche à suivre.

«Il a neuf gains et au plan personnel, il pense probablement à 10; ce nombre semble toujours mieux que neuf. Par contre, on ne peut pas se permettre de laisser cela décider du reste. Nous attendrons pour voir comment il se sent», a expliqué Maddon.

Le numéro 17 a été malmené à sa dernière apparition comme artilleur, vendredi. Il a accordé six points en trois manches et un tiers dans une défaite de 10 à 5 aux mains des Astros de Houston. Cette année, il a conservé une fiche de 9-2 et une moyenne de points mérités de 3,36, totalisant 136 retraits au bâton en 115 manches et un tiers.

En attaque, il connaît une campagne exceptionnelle: avant le duel du jour, il revendiquait 44 circuits et 94 points produits, ainsi qu’une moyenne à la plaque de ,257.